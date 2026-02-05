446

Tenet T9 сертифицировали для российского рынка

Линейка отечественного бренда пополнится семиместным кроссовером

В нашей стране завершился процесс сертификации большого полноприводного кроссовера Tenet T9. Он получил безальтернативный двухлитровый бензиновый двигатель и автоматическую коробку передач.

Как сообщает «Российская газета», для «девятки» оформили одобрение типа транспортного средства (ОТТС). То есть ничто теперь не мешает открывать массовые продажи новинки. Согласно документации, она вооружена 245-сильный турбомотором, обеспечивающим 375 Нм крутящего момента, агрегатированным с 8-диапазонным классическим «автоматом».

Габариты Tenet T9 — 4810х1925х1741 мм, расстояние между осями — 2800 мм. В салоне три ряда сидений. Уже в базовом исполнении предусмотрены зимний пакет, полдюжины «эйрбегов» и система экстренного реагирования при ДТП. В список дополнительного оборудования включены обогрев руля, парктроники, комплекс распознавания дорожных знаков и адаптивный «круиз».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, когда Tenet планирует запустить продажи T9 в России.

