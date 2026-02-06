Полноприводным «Соболь NN» и «Газель NN» добавили систему курсовой устойчивости

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», вышеупомянутые автомобили теперь могут похвастать антиблокировочным (ABS) и антипробуксовочным ассистентом (ASR), а также помощниками при экстренном торможении (BAS) и подъеме в горку (HSA). Не будем забывать и про электронное распределение тормозных усилий (EBD).

Все вышеперечисленные подсистемы входят в состав ESC. Помимо прочего, она помогает водителю при диагональных вывешиваниях ведущих колес и движении по скользким дорогам. Суть в том, что электроника подтормаживает пробуксовывающее колесо, имитируя блокировку межколесного дифференциала.

Кстати, для полноприводной линейки NN принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала доступна в качестве опции. Она позволит еще больше повысить проходимость «Газель NN 4х4» и «Соболь NN 4x4» в тяжелых дорожных условиях.

