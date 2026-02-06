Самый крупный кроссовер Chery засветился в Китае

Во время командировки в Китай корреспонденту портала «АвтоВзгляд» удалось сфотографировать новый кроссовер Chery, который должен стать самой габаритной моделью в линейке бренда. Внушительный паркетник оказался обычной легковушкой с передней ведущей осью. Старт продаж на родине уже не за горами и, возможно, со временем такой SUV доедет до России.

Мы познакомились с замаскированным Chery T1T во Внутренней Монголии, на одной из парковок района Хайлар в городском округе Хулун-Буир. Несмотря на защитную пленку, кроссовер было довольно легко узнать по рубленому дизайну, массивной радиаторной решетке и светотехнике с двумя ярусами. Оказалось, что багажная дверь выполнена из двух секций, одна из которых откидывается вниз. Задний бампер получил что-то вроде ступеньки.

В то же время салон соответствует последним модным тенденциям. Сквозь стекло удалось разглядеть цифровую панель приборов и большой «парящий» тачскрин. На рулевой колонке находится селектор коробки передач, а на центральном тоннеле расположили небольшой блок с физическими кнопками.

Технические характеристики Chery T1T пока неизвестны. Но при осмотре днища стало ясно, что «единичка» укомплектована лишь передним приводом, на задней оси отсутствовали редуктор и полуоси. В том же районе снаружи крепилось запасное колесо.

