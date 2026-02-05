Обновленный Li Auto L9 выследили на зимних тестах

На севере Китая засветился обновленный полноразмерный гибридный кроссовер Li Auto L9. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» заметил автомобиль во время зимних испытаний во Внутренней Монголии в городе Хайлар. Несмотря на камуфляж, SUV был опознан по пропорциям, наклейкам на шасси и характерному шрифту кодового номера на ветровом стекле.

На фото в том числе видно, что головная светотехника «девятки» по-прежнему встроена в передний бампер, а на крыше установлен небольшой лидар. Колесные диски обзавелись глянцевой серой расцветкой, но почему-то лишились аэродинамических элементов. Появление более широких шин, видимо, обусловлено холодным сезоном. Похоже, что изменилась выхлопная система, корпус редуктора не имеет защитного кожуха, переработан задний подрамник.

Ожидается, что внешность L9 изменится довольно ощутимо. В частности, длина кузова должна вырасти до 5300 мм, добавится батарея ёмкостью 73 кВт·ч с поддержкой технологии зарядки 5C. Приводные электродвигатели станут эффективнее, как и генератор.. За счет подруливающей задней оси сократится радиус разворота.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал снимок интерьера обновленного Li Auto/Lixiang L9.