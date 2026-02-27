Новая LADA Vesta Sport встала на конвейер

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», новая LADA Vesta Sport может похвастать наиболее мощным силовым агрегатом в серийной линейке отечественного бренда.
Двигатель модели, построенный на базе 1,8-литровой бензиновой «четверки» Evo, выдает 147 л. с. Благодаря усилиям инженеров мощность выросла на 21%, а тяга — на 8%. Впервые передачи спортивной «Весты» предстоит переключать 6-скоростной «механике».
В общей сложности автомобиль получил более двух сотен оригинальных деталей. Производство организовано в два этапа. Сначала кузов делают на конвейере АВТОВАЗа, затем ателье LADA Sport занимается установкой спортивных компонентов и окончательной сборкой.
Остается сказать, что комплектации и цены тольяттинцы раскроют ближе к началу продаж.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что «горячая» Vesta Sport считается одним из ключевых проектов АВТОВАЗа.