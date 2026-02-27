Новая LADA Vesta Sport встала на конвейер

АВТОВАЗ приступил к серийному производству LADA Vesta Sport «нового поколения», как говорят в компании. Ключевыми особенностями модели стали форсированный мотор, более эффективные тормоза и спортивная подвеска повышенной жесткости с акцентом на управляемость.

В продаже появятся седаны и универсалы

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», новая LADA Vesta Sport может похвастать наиболее мощным силовым агрегатом в серийной линейке отечественного бренда.

Двигатель модели, построенный на базе 1,8-литровой бензиновой «четверки» Evo, выдает 147 л. с. Благодаря усилиям инженеров мощность выросла на 21%, а тяга — на 8%. Впервые передачи спортивной «Весты» предстоит переключать 6-скоростной «механике».

В общей сложности автомобиль получил более двух сотен оригинальных деталей. Производство организовано в два этапа. Сначала кузов делают на конвейере АВТОВАЗа, затем ателье LADA Sport занимается установкой спортивных компонентов и окончательной сборкой.

Остается сказать, что комплектации и цены тольяттинцы раскроют ближе к началу продаж.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что «горячая» Vesta Sport считается одним из ключевых проектов АВТОВАЗа.