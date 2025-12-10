LADA Vesta Sport вернут на конвейер в 2026 году

Как пишет телеграм-канал «Автопоток», глава АВТОВАЗа назвал сроки возвращения спортивной «Весты» на конвейер в рамках профсоюзной конференции. К сожалению, точная дата на сегодняшний день неизвестна, не говоря уже о рыночном дебюте.
Зато понятно, что «заряженный» седан получит 1,8-литровый силовой агрегат, выдающий 144 л.с. Ключевым элементом обновления должна стать 6-скоростная китайская трансмиссия WLY, которая призвана заменить 5-ступенчатую «механику» французского концерна Renault, свернувшего бизнес в нашей стране.
«Фотошпионы» уже успели поймать новинку в свои объективы в двух вариантах кузова. Видимо, Vesta Sport планируют выпускать не только в виде седана, но и как универсал. Кстати, «двухобъемник» прошел сертификацию еще в 2018-м. Помимо всего прочего, цветовую палитру могут пополнить металликом темно-красного цвета.
