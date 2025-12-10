LADA Vesta Sport вернут на конвейер в 2026 году

Руководство волжского автогиганта планирует возобновить производство LADA Vesta Sport уже следующем году. Президент предприятия Максим Соколов уже успел анонсировать появление на рынке автомобиля свежей генерации, хотя, скорее всего, подразумевалось обновление.

Как пишет телеграм-канал «Автопоток», глава АВТОВАЗа назвал сроки возвращения спортивной «Весты» на конвейер в рамках профсоюзной конференции. К сожалению, точная дата на сегодняшний день неизвестна, не говоря уже о рыночном дебюте.

Зато понятно, что «заряженный» седан получит 1,8-литровый силовой агрегат, выдающий 144 л.с. Ключевым элементом обновления должна стать 6-скоростная китайская трансмиссия WLY, которая призвана заменить 5-ступенчатую «механику» французского концерна Renault, свернувшего бизнес в нашей стране.

«Фотошпионы» уже успели поймать новинку в свои объективы в двух вариантах кузова. Видимо, Vesta Sport планируют выпускать не только в виде седана, но и как универсал. Кстати, «двухобъемник» прошел сертификацию еще в 2018-м. Помимо всего прочего, цветовую палитру могут пополнить металликом темно-красного цвета.

