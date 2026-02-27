Mitshubisi зарегистрировала в России еще три товарных знака

Хорошо известный у нас японский автостроитель Mitsubishi оформил в России права на три наименования, связанные с легковыми автомобилями. Патент действителен до начала апреля 2035 года.

Все они касаются автомобилей

Согласно открытой электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), центральный офис упомянутого бренда подал заявки на регистрацию в нашей стране товарных знаков AWC, DI-D и Eclipse. Согласно международной классификации (МКТУ), все они касаются автомобилей и запчастей к ним.

Соответствующие документы были направлены японцами в отечественное ведомство в середине весны прошлого года, процедура регистрация успешно завершилась в феврале 2026-го.

Скорее всего, активность автостроителей из Страны восходящего солнца, свернувших бизнес в РФ несколько лет назад, связана исключительно с защитой интеллектуальных прав, а не с реальным возвращением на отечественный рынок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России зарегистрировали название «бюджетного» кроссовера Mitsubishi.