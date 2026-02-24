Название «бюджетного» кроссовера Mitsubishi зарегистрировали в России

В России одобрили заявку компании Mitsubishi, пожелавшей зарегистрировать товарный знак ASX. Производитель получил право легально торговать одноименными автомобилями на отечественном рынке, однако вряд ли дело дойдет до реальных продаж.

Сведения об успешной регистрации товарного знака Mitsubishi ASX появились в открытой электронной базе Роспатента. Необходимые документы были направлены в отечественное ведомство еще в середине весны прошлого года. Теперь вплоть до апреля 2035 года компании «Мицубиси Дзидося Когё Кабусики Кайся» принадлежат все интеллектуальные права на упомянутый трехбуквенный индекс.

Согласно международному ранжиру, название ASX проходит по 12-му «автомобильному» классу, то есть японцы получили право на продажу таких кроссоверов, а также деталей и аксессуаров для них.

На зарубежных рынках Mitsubishi ASX по-прежнему представляет собой компактный и достаточно доступный SUV, предыдущие версии которого много лет предлагали и россиянам. Сегодня бренд у нас официально не представлен, он свернул бизнес в РФ несколько лет назад.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Mitsubishi запатентовала в России товарные знаки Pajero и Attrage.