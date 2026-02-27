В России запатентовали новый товарный знак Kia

Корейскому автоконцерну Kia удалось зарегистрировать в РФ товарный знак, позволяющий обслуживать и ремонтировать автомобили. Соответствующая заявка была направлена в Роспатент еще в начале осени 2024 года.

На этот раз — связанный с обслуживанием машин

Судя по открытой электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), корейцы по всем правилам оформили у нас товарный знак «Kia Проверено. С пробегом». Положительное решение о регистрации было принято отечественным ведомством в феврале 2026-го.

Компания получила возможность предоставлять автовладельцам из России довольной внушительный спектр услуг, связанный с обслуживанием и уходом за транспортными средствами. Если говорить конкретнее, речь идет о замене шин, моторного масла, деталей двигателя и ходовой части, а также тормозных колодок и аккумуляторов.

Еще представители Kia смогут заниматься ремонтом навигаторов, «музыки», вмятин, проводить антикоррозийную обработку и детейлинг, не говоря уж о мойке автомобилей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Mitshubisi зарегистрировала в России еще три товарных знака.