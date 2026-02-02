Корейское чудо: почему Kia и Hyundai с гигантскими пробегами снова в цене

Идея о покупке новой машины сегодня из раз в раз терпит крушение о цены: от тарифного плана продавца до побора кредитной организации — все против сделки. Однако потребности в смене «колес» печальное положение дел на первичном авторынке не отменяет, и народ начинает «крутиться». В частности, находит возможность поставить на ход то, чему уже, казалось бы, не суждено выезжать на дороги. Получается успешно. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Опубликованный намедни обзор спроса на подержанные автомобили за 2025-й год содержит несколько весьма примечательных особенностей, среди которых — позиции корейских брендов. В частности, Kia занимает третье место (358 837 сделок), а Hyundai — четвертое (343 114).

Добиться впечатляющего результата помогли, конечно, некогда локомотивы брендов в России — Rio (120 912 перепроданных машин), и Solaris (118 189), занявшие второе и третье место, соответственно. Да, в лидерах LADA c бестселлером ВАЗ-2107. Но вот вазовская модель с индексом 2114 лишь четвертая в рейтинге, Priora — пятая, а «Нива», самая угоняемая в России машина прошлого года, шестая. Чудны дела твои, российский авторынок!

Впрочем, интерес российского автолюбителя к «Солярисам» и «Рио» понять несложно: эти авто до сих пор широко распространены, компетенции мастеров — на месте, не утрачены, а запчасти — не просто доступны, а порой даже дешевле, чем на родную «Ладу». Ну это история из цикла подмосковных огурцов, которые в магазине почему-то дороже, чем привозное манго. Ухмылка рыночной экономики, не иначе.

Фото Photoagency Interpress/globallookpress.com

Но есть и оборотная сторона: найти машину, не работавшую в извозе или доставке, да еще и с пристойным пробегом — сложно и дорого. А вот «таксишный» Solaris (обычно с уже заявленными проблемами в моторе), можно взять за 300 000 рублей. И такая покупка сегодня обретает смысл. Особенно в случае с машинами первого поколения.

Производство Hyundai Solaris и Kia Rio в России началось в 2011-м. Что на один, что на второй в массе своей устанавливались 1,4-литровые и 1,6-литровые моторы G4FA и G4FC, соответственно. И сегодня такой двигатель новым, в коробке и с документами, можно купить за 58 000 рублей. Авторство производителя не раскрывается, однако по картинкам видится заводское производство. Объявлений очень много, откуда следует сделать вывод о достаточно большой партии силовых агрегатов, прибывших в Россию. Но, главное, конечно, цена — вдвое дешевле переборки даже по самым демократичным тарифам.

Такое предложение дает шанс на восстановление десятков машин, что позволит огромному числу людей снова стать автомобилистами, ездить и возить, сохранив комфорт и бюджет. Не секрет, что будут и еще вложения, но сумма уже представляется куда более реализуемой, чем необходимые затраты на приобретение нового ТС.

Да еще и в кредит под двадцать и более процентов. Кстати, и результат выглядит понятнее. В условиях жесточайшего удорожания нового автомобиля, каждому, кому нефтяная вышка или банк в наследство не достались, приходится изыскивать способы и методы приобрести машину за искомый бюджет. И описанный выше звучит уже вполне актуальным.