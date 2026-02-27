BYD, SAIC и Geely вошли в десятку крупнейших автостроителей мира

По итогам прошлого года в топ-10 автопроизводителей на планете сумели войти китайские концерны BYD, SAIC и Geely, поскольку их продажи ощутимо выросли. В то же время Nissan попал в аутсайдеры, выбыв из списка лидеров.

Статистикой поделился ресурс CarNewsChina, ссылаясь на заявление главы Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) Цуя Дуншу. Выяснилось, что в 2025-м всех прочих производителей машин из КНР сумел обскакать BYD. Вместо со своими дочерними структурами ему удалось реализовать 4,6 млн экземпляров. Годовая прибавка составила 7,7%, что принесло компанию шестую позицию в мировом рейтинге.

В свою очередь, SAIC вышел в плюс на 12,3%, пристроив 4,51 млн автомобилей. Такие цифры обеспечили седьмую строчку в том же списке. За счет 26-процентного прироста Geely может похвастать девятой позицией, своих владельцев нашли 4,12 млн авто с соответствующим шильдиком. Кстати, марка впервые преодолела четырехмиллионный барьер.

Доля китайских автоконцернов на мировом рынке дошла до 35,6%, увеличившись на 1,4 процентных пункта. Общий объем продаж достиг отметки 34,4 млн штук, такую цифру издание считает историческим рекордом. Китай 17-й год подряд признан крупнейшим региональным авторынком.