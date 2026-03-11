Hyundai зарегистрировал в России название «бюджетного» кроссовера

Сбежавший из России корейский автобренд Hyundai решил защитить права в нашей стране на изображение товарного знака Kona. Доступный компактный кроссовер с таким именем официально продается на других рынках.

Сейчас он попадает к нам благодаря параллельному импорту

Заявка с соответствующим содержанием появилась в открытой электронной базе Роспатента. Документ поступил в отечественное ведомство еще летом 2024 года, но успешная регистрация состоялась только в начале весны текущего.

Наименование Kona проходит по 12-му «автомобильному» классу. Дело касается и самой эмблемы корейского концерна, и выполненного фирменным шрифтом названия кроссовера. Теперь исключительные права на все перечисленное принадлежат Hyundai вплоть до конца июля 2034 года.

За пределами России Hyundai Kona продается с 2020 года. Актуальным является кроссовер второй генерации, появившийся в 2023-м. За движение могут отвечать бензиновые двигатели, электрические моторы или гибридная установка. Официальных поставок на отечественный рынок никогда не было, что не мешает модели попадать к нам по альтернативным каналам.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Hyundai оформил права на 10 товарных знаков в РФ.