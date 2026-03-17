В России зарегистрировали наименование Toyota Corolla

Головной офис концерна Toyota Motor оформил в нашей стране охранные права на товарный знак Corolla. Многие российские автолюбители хорошо помнят одноименный седан, однако вряд ли речь идет о его реальном появлении на отечественном рынке.

Заявка об успешной регистрации наименования Toyota Corolla в России опубликована в открытой электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Эксперты ведомства одобрили соответствующий документ только через год после его подачи, зато теперь японцы могут не думать о повторной процедуре ближайшее десятилетие — вплоть до 18 марта 2035 года.

Согласно международным правилам (МКТУ), товарный знак Corolla проходит по 12-му, так называемому автомобильному классу. То есть теперь у нас можно свободно продавать такие седаны, а также комплектующие к ним и аксессуары.

Но не будем забывать, что «Тойота» официально свернула бизнес в РФ несколько лет назад и пока не собирается к нам возвращаться. Сейчас все манипуляции автостроителя явно связаны исключительно с защитой интеллектуальной собственности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России запатентованы Toyota Verso и Crown Signia.