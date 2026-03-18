Кроссовер LADA Azimut получит моторы экологического класса «Евро-6»

В России завершились испытания бензиновых «четверок» объемом 1,6 л и 1,8 л на соответствие экологическому стандарту «Евро-6». Такие моторы получит новейший отечественный кроссовер LADA Azimut. Его продажи должны стартовать уже в четвертом квартале текущего года.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», тесты проходили в рамках подготовки к получению ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) для «Азимута». Речь идет о документе, позволяющем легального производить автомобили и запускать их массовые продажи.

Испытания и доводка системы снижения токсичности двигателей LADA Azimut проходили в научно-техническом центре АВТОВАЗа. Был задействован новейший комплекс, куда входят динамометрический стенд и климатическая камера. Первый имитирует ездовой цикл с учетом характеристик реального автомобиля, а вторая создает нужную температуру и влажность. Также предусмотрена система, дающая возможность производить замеры токсичности отработавших газов и взвешенных частиц.

Упомянутым ДВС предстоит работать в паре как с механической, так и автоматической коробкой передач. Позже в моторную гамму планируют добавить «турбополторашку», о которой ранее подробно писал портал «АвтоВзгляд».