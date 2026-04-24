Гендерный скандал: феминистки пожаловались, что мужчины строят авто исключительно под себя

По статистике, во всем мире в результате ДТП ежедневно погибают более 3000 человек и около 100 000 получают серьезные травмы. Несмотря на то, что мужчины в несколько раз чаще женщин попадают в аварии, именно представительницы прекрасного пола больше подвержены травматизму. Оказалось, что в этом могут быть виноваты автопроизводители и устраивающие краш-тесты организации — и те и другие уделяют недостаточно внимания тому, как физиологические особенности женского организма влияют на серьезность и частоту получаемых повреждений. Портал «АвтоВзгляд» решил непредвзято разобраться в столь щепетильной проблеме.

Равенство полов — часто поднимаемая тема. Но только не в контексте автомобильной безопасности. Впрочем, если о чем-то молчат или говорят недостаточно, это не означает, что этого не существует. Правозащитницы-феминистки, особенно в США, уверены: мужчины проектируют практически все современные автомобили без намека на заботу о безопасности женщин, находящихся в салоне. А ведь процент женщин-водителей в наши дни перешагнул отметку в 50%, то есть за рулем их больше, чем мужчин.

Как таковая практика проведения регулярных краш-тестов зародилась относительно недавно — только в 1979 году. Первыми разбивать автомобили «на пробу» начали в США благодаря стараниям Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), в то время как в Европе — усилиями Euro NCAP — аналогичные испытания начались лишь в 1997-м.

Поначалу и в голову никому не приходило, что манекены в таких испытаниях могут делиться на два пола. Были одни — универсальные. Первый женский манекен, да и то с оговорками, появился в 2011-м. Скептики тогда его не оценили, посчитав, что антропометрия передана неправильно. Придирками это не назовешь, поскольку стремление инженеров полноценно смоделировать женскую анатомию не читалось в нем ни на йоту. Манекен скорее получился похожим на подростковый.

По-настоящему точный манекен для краш-тестов, моделирующий среднестатистическую даму, мир увидел в 2022 году. Шведские разработчики, ставшие его авторами, учли даже меньшую мышечную массу и иное строение суставов женщин в сравнении с мужчинами.

Как видно, прогресс не стоит на месте, да и дискриминировать никто никого не пытается. Главная проблема заключается в том, что на данный момент ни в одной стране мира нет законодательного требования, строго предписывающего использовать женские манекены наряду с мужскими при сертификационных краш-тестах автомобилей. А без «кнута» заинтересованности в этом добиться сложно.

Ближе всего к обязательному задействованию женских манекенов находятся власти США. В стране в конце 2025 года представили свою «женщину для аварий» — THOR-05F. Точнее этого манекена реакцию женского организма на автомобильные столкновения сегодня не оценивает никакой другой аналог.

Впрочем, даже самые совершенные манекены — не панацея. Рост, вес, астеничность или «широкая кость» — эти параметры у всех разные, поэтому просто манекена «средней женщины» недостаточно, чтобы защитить тех, чья биомеханика отличается от усредненных показателей.

Безопасность зависит от совокупности факторов, и использование женских манекенов — лишь один из элементов данного пазла. Если мы хотим максимального эффекта, автопроизводители должны кардинально перепроектировать существующие системы безопасности, а не банально посадить новую куклу в старый салон.

Слабо верится, что сами автокомпании сильно заинтересованы в таком сценарии — и вот объяснение. Получить хорошую прессу за достижения в области спасения жизней водителей и пассажиров — совсем не лишний плюсик в карму и резюме, но в бизнесе все и всегда упирается в бюджеты.