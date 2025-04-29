Всем пристегнуть ремни: за нарушителями ПДД следит искусственный интеллект

Каждое правило дорожного движения — это урок, оплаченный чьей-то ошибкой. ПДД появились не просто так, а как ответ на реальные аварии и трагедии. Их нарушение (и это видно по суммам штрафов) считается более или менее тяжелым, в зависимости от степени последствий. Если парковка на газоне доставляет неудобство прохожим и может лишь спровоцировать ДТП, то превышение скорости потенциально ведет к аварии с серьезными травмами и гибелью людей. В том числе и поэтому ГАИ часто проводит социальные рейды в городах, чтобы напомнить водителям об опасных нарушениях ПДД и предостеречь от тяжелых аварий.

Так, с 17 марта по 13 апреля в Московской области прошел социальный раунд «Один щелчок спасает жизнь!». Во время этой акции сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям и пассажирам о важности использования ремней безопасности. Отсутствие ремня повышает риск гибели и получения травм при ДТП, но, к сожалению, многие автомобилисты до сих пор пренебрегают им во время вождения.

С РЕМНЕМ БЕЗОПАСНЕЕ

Непристегнутый ремень — критичное нарушение, которое допускают российские автовладельцы. Последствия ДТП оказываются намного тяжелее для водителей и пассажиров, которые не используют эти пассивные средства безопасности. Ремень страхует от самых тяжелых травм: переломов и повреждений внутренних органов, от летального исхода при лобовом столкновении и вылете через лобовое стекло.

В течение многих лет автомобильные компании публикуют видео краш-тестов и убедительно демонстрируют: шанс выжить выше у тех автомобилистов, кто пристегнулся. Пристегнуть ремень — это одно простое движение и один щелчок, но водители продолжают этот жест игнорировать. За 11 месяцев прошлого года в Московской области зафиксировали около 820 000 подобных нарушений.

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РЕМНИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Накануне нового дачного и отпускного сезона в Подмосковье усилили контроль за пристегиванием ремней безопасности. Целый месяц сотрудники ГИБДД и активисты общественных движений проводили тематические акции для аудиторий разного возраста и социальных слоев. Так, дорожные полицейские останавливали транспортные средства и общались с водителями, призывая их обязательно пристегиваться и заботиться о безопасности своих пассажиров.

Особенное внимание уделили правилам перевозки детей. Для разных возрастов требуются разные удерживающие устройства: младенцев необходимо перевозить в специальных автолюльках, а дальше кресло меняют по мере роста ребенка. Все тонкости перевозки детей, выбора и установки детских автокресел автоинспекторы объясняли водителям Подмосковья во время акции «Везу безопасно», а в Одинцово — во время акции «Детское кресло».

Оператор подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения компания «МВС Груп» в продолжение акции разработала стилизованные наклейки «Ребенок в автомобиле. Везу безопасно». Водителям, которые перевозят в автомобилях малышей, раздали 5000 экземпляров красочных стикеров.

Для работы с водителями, пассажирами и пешеходами в Подмосковье используют передвижной комплекс «Лаборатория безопасности». В него входит сразу несколько обучающих площадок для проведения интерактивных мероприятий и тренингов по Правилам дорожного движения. Например, в подмосковном Егорьевске провели занятие по ПДД для школьников, ведь от того, как они усвоят эти знания, зависит их поведение на дороге и как пешеходов, и как будущих водителей.

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Чтобы ПДД не казались сверстникам скучными, раменские юнкоры медиацентра «Объектив» и пресс-центра «Вестник ЮИД» сняли молодёжный социальный видеоролик «Один щелчок спасает жизнь!».

К работе Госавтоинспекции присоединяются и известные люди. Артист Александр Морозов в рамках акции «Пристегнись» записал видео для зрителей и на своём примере показал, что ответственные водители всегда пристёгиваются.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИИ-КОНТРОЛЬ

Накануне акции «Один щелчок спасает жизнь!» ГАИ проводила опрос среди водителей о том, всегда ли они используют ремень безопасности. Увидеть реальную ситуацию специалистам по транспортной безопасности помогают комплексы фото- и видеофиксации. На дорогах Московской области установлено порядка 2000 стационарных и передвижных комплексов, 600 из которых — комплексы последнего поколения «Азимут 4». Они распознают больше 50 видов нарушений ПДД, в том числе непристегнутый ремень. Напомним, что за это нарушение предусмотрен штраф в размере 1500 руб.

К слову, это нарушение долгое время считалось сложным для распознавания, но ситуацию изменило внедрение искусственного интеллекта. Так, комплексы фотовидеофиксации «Азимут 4» с помощью машинного зрения способны «видеть» непристегнутый ремень. До запуска распознавания проводилась тщательная подготовка. Нейросеть обучили на более чем полумиллионе эталонных изображений. Только после того, как на новых изображениях демонстрируется точность распознавания, система готова к использованию. И только тогда.