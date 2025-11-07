Гибель кота-знаменитости под колесами беспилотного такси вызвала волну протестов

Инцидент случился вечером 27 октября в районе Мишн города Сан-Франциско, США. Роботакси Waymo насмерть задавило питомца по кличке КитКэт, которого любили местные жители и ласково называли «мэром 16-й улицы».

В официальном комментарии компания утверждает, что машина остановилась на тротуаре для высадки пассажиров, после чего тронулась с места ровно в тот момент, когда животное бросилось под колеса. Однако очевидцы оспаривают эту версию, говоря о том, что кот спокойно сидел в пешеходной зоне, а резко начавший движение автомобиль переехал его задним колесом, пишет The Guardian.

Практически сразу после случившегося на месте вырос импровизированный мемориал с цветами, игрушками и записками, посвященных КитКэту. Член городского совета Джеки Филдер, выступив с речью возле магазина, в котором проживал пушистый народный любимец, объявила о подготовке резолюции — той, что позволит местным властям ограничить или полностью запретить работу беспилотных такси в районе.

Примечательно, что в день инцидента генеральный директор Waymo Текедра Мавакана заявила на конференции, что общество, по ее мнению, «готово смириться со смертями, вызванными беспилотными автомобилями». Теперь же компания оказалась в центре политического скандала, а активисты и профсоюзы объединились против нее под лозунгами борьбы с «техноолигархами».

