Hyundai запатентовал в России два новых товарных знака

Согласно открытой электронной базе Роспатента, на сей раз автостроители из Южной Кореи получили эксклюзивные права на наименования Elantra и Huyndai Mighty. Оба успешно прошли регистрацию по 12-й категории международной классификации товаров и услуг (МКТУ).
Сложившаяся ситуация позволяет Huyndai торговать в РФ одноименными пассажирскими автомобилями, грузовиками, а также фургонами и автобусами, плюс запасные детали. Теперь такая возможность официально закреплена до середины лета 2034 года.
Напомним, сейчас политика зарубежных автобрендов, сбежавших из России, в основном направлена на защиту собственных интеллектуальных прав. Это должно помешать мошенникам, пытающимся торговатьподделками под видом официального производителя.
