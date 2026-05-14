Hyundai запатентовал в России два новых товарных знака

Автомобильный концерн Hyundai, покинувший Россию несколько лет назад, продолжает патентовать у нас новые товарные знаки. Вряд ли речь идет о возвращении бренда на отечественный рынок, хотя многие наши водители по-прежнему надеются на такое развитие событий.

Оба связаны с реальными автомобилями

Согласно открытой электронной базе Роспатента, на сей раз автостроители из Южной Кореи получили эксклюзивные права на наименования Elantra и Huyndai Mighty. Оба успешно прошли регистрацию по 12-й категории международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Сложившаяся ситуация позволяет Huyndai торговать в РФ одноименными пассажирскими автомобилями, грузовиками, а также фургонами и автобусами, плюс запасные детали. Теперь такая возможность официально закреплена до середины лета 2034 года.

Напомним, сейчас политика зарубежных автобрендов, сбежавших из России, в основном направлена на защиту собственных интеллектуальных прав. Это должно помешать мошенникам, пытающимся торговатьподделками под видом официального производителя.

