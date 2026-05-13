Названы автобренды, возвращения которых больше всего хотят россияне

На сегодняшний день жители нашей страны больше всего ждут возвращения на отечественный рынок автомобилей Toyota, Kia и Hyundai. В пользу японской марки и двух корейских высказались по 38% опрошенных.

Результаты соответствующего исследования опубликовал в своем канале в национальном мессенджере Max директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно подсчетам экспертов, следом за первой тройкой идет немецкий Volkswagen, его выбрали 34% респондентов. В то же время баварский BMW ухитрился набрать 31% голосов.

Еще в топ-10 сумели войти Skoda и Audi. На возвращение чешского автопроизводителя настроены 27%, а возобновления официальных продаж моделей из Ингольштадта ждут 23%. Ближе к концу списка расположились Mercedes-Benz и Mazda, заработав 22% и 19% соответственно.

Уточняется, что для голосования, проведенного в первой половине мая 2026 года, авторы опроса выбрали покинувшие Россию глобальные марки с максимальным объемом продаж. В исследовании приняли участие 1340 человек, которым позволили выбирать несколько брендов одновременно. По этой причине общая сумма процентов оказалась выше сотни.

