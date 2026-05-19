Changan локализует в России восемь новых и обновленных моделей автомобилей

В течение 2026 года китайская компания Changan собирается локализовать в России сборку восьми новых и обновлённых моделей легковых машин. Среди них будут кроссоверы, лифтбэки и пикапы.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», Changan намерен наладить на территории нашей страны производство всей перспективной линейки своих автомобилей. К ним относятся и признанные бестселлеры бренда, и новоиспеченные дебютанты, которые только пытаются отыскать дорожку к сердцам покупателей.

Расширение модельного ряда остаётся для упомянутого «поднебесного» автостроителя одним из ключевых драйверов роста. Но китайская компания делает ставку не только на развитие производства. Параллельно в РФ расширяются дилерская и сервисная сети, а также растет доступность технического обслуживания. В частности, усиливаются поставки необходимых запасных деталей.

Остается сказать, что на сегодняшний день отечественный рынок остаётся одним из ключевых направлений международного развития Changan.

