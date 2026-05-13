Гибридные горизонты Changan: перспективы новинок марки в России

Марка Changan давно и уверенно закрепилась в числе лидеров российского авторынка. Сегодня в нашей стране официально представлено 17 моделей компании, две модели премиального суббренда Avatr и одна — Deepal. Масштаб присутствия подтверждается и цифрами продаж: только за 2025 год россияне приобрели 66 240 автомобилей Changan. Учитывая такую динамику, премьеры китайского гиганта на минувшем Пекинском автосалоне-2026 представляют для отечественного потребителя особый интерес — с высокой вероятностью большинство из них в обозримом будущем доберутся и до наших дилерских центров.

Портал «АвтоВзгляд» неоднократно писал о переходе автопрома КНР на новую ступеньку своего развития, когда банальное наполнение моделей опциями до самых краев и безостановочное веретено премьер переходит в осмысленный и глобальный сдвиг в пользу технологического развития. И наши восточные партнеры уже перешли от тактики к стратегии, причем не внутрикитайской с локальными «вылазками» за границу, а общемировой.

И Пекинский автосалон-2026 этот вектор развития полностью подтверждает. Ведь сегодня — это одно из самых ярких событий в автомобильном мире, можно даже сказать — одно из ключевых, но определяющее, если по гамбургскому счету, будущее автоотрасли всей планеты.

Да — не китайское, а именно мировое: крупнейший авторынок планеты диктует правила, которым подчиняются все. Даже американцы. Ведь, как ни крути, а за 50 лет в Поднебесной выросла самостоятельная и конкурентоспособная отрасль, а не наш кондиционер у «Нивы».

Попробуем разобраться, почему и каким образом китайским товарищам это удалось на примере бренда Changan. Глядишь, и для себя что-то важное почерпнем. Ведь как сегодня воспринимают авто марки в России? Дилеры говорят, что для потребителя это один из самых беспроблемных вариантов из Поднебесной: относительная простота конструкции машин подразумевает надежность. В качестве подтверждения — количество гарантийных заездов на подъемники к «официалам»: ниже, чем у конкурентов.

Проще говоря, достойный вариант автомобилей для среднего класса, которые, с одной стороны, обладают высокой оснащенностью и опционалом, а с другой — не перегружены сырыми решениями и оттого работоспособны на длительном промежутке времени и дороги.

Однако минувший Пекинский автосалон и масштабная премьера стратегии бренда Vast Ocean Plan 2.0 четко говорят, что автопроизводитель из Чунцина возмужал и готов к технологическому рывку за, так сказать, границы зоны комфорта: уже к 2030-му году Changan намерен ежегодно продавать по 5 млн автомобилей, из которых 1,4-1,8 млн — вне Китая.

Чтобы воплотить столь амбициозные планы в жизнь, уже реализовано, судя по стендам и их географии, три направления: за Changan остаются массовые и самые доступные сегменты, суббренд Deepal делает акцент на «электрички» и гибриды, а премиальный Avatr берет на себя «тяжелый люкс»: роскошь и мощь, а также передовые технологии.

Естественно — перекрестные ссылки, естественно — феноменальный уровень кооперации и передачи решений между брендами. Ну и чтобы понять, как это выгладит на практике, самое время углубиться в детали, чтобы осознать происходящее на конкретных примерах. И начнем со стенда материнской компании, которая нам в России, пожалуй, особенно интересна: именно Changan в наших широтах — один, как уже было сказано, из самых востребованных и народных, если хотите, брендов.

Условное «ударение», кульминация любой экспозиции любого мотор-шоу — не модель, а система. Вернее — подход: сделать автомобиль (семейный, личный, корпоративный — нужное подчеркнуть) максимально доступным именно с точки зрения содержания, но без требования убрать ногу с педали газа. Возможно ли такое?

Как пример — продвинутая версия кроссовера Changan CS75 Plus, базирующаяся на гибридной архитектуре IDE-H с фирменной технологией BlueCore Hybrid. SUV получил специально разработанный двигатель с системой непосредственного впрыска под ультравысоким давлением 500 бар, работающий в паре с электроприводом.

За эффективность этой связки отвечает интеллектуальная система управления энергопотреблением с элементами искусственного интеллекта и облачным сопровождением. Ходовая часть оснащена системой CDC — электронно-управляемыми амортизаторами с непрерывной регулировкой жесткости. В результате — 3 литра топлива на 100 км и отсутствие необходимости строить зарядные станции по всему своему маршруту. Появление гибридного «семьдесят пятого» на наших просторах вполне возможно.

Аналогично — седан Eado четвертого поколения, построенный по той же технологии, выдавший по китайским замерам аж 1,7 литра на сотню и 1500 км на полном баке. Сильно? Делаем поправку на заводские условия испытаний, от российских отличающиеся кардинально, и все равно получаем очень серьезные цифры расхода: просто представьте, что потребление топлива будет пусть и вдвое больше, но на выходе получим 3 с небольшим литра.

Согласитесь, что с учетом цен на бензин, взгляд на автомобиль меняется, не так ли? Правда, эта версия модели до России, скорее всего, не доедет: нам по-прежнему будут предлагать старый добрый ДВС. Хотя, как говорится, и тут возможны варианты, учитывая новый тренд «поднебесного» автопрома на повальную гибридизацию.

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ DEEPAL: СТАВКА НА HUAWEI

Deepal соседствовал в Пекине с материнской компанией, но «краегуольные камни» этой марки отличаются от чисто «чангановской» предельно: молодежь пойдет за технологиями и инновациями, а не за расходом горючки. И «Дипал» к такому визиту готов, так что знакомьтесь — Deepal S07, созданный не как суперпремиальный, а как массовый автомобиль. Кроссовер в специальной версии Huawei Qiankun Laser Edition получил лидар и комплекс интеллектуальных ассистентов вождения от Huawei — серьезная заявка на конкуренцию с лидерами сегмента автономного вождения.

Но куда более интересен седан Deepal L06 в версии REEV с увеличенным запасом хода. Заднеприводная машина длиной 4830 мм, шириной 1905 мм и высотой 1480 мм имеет колесную базу 2900 мм и рассчитана на пятерых пассажиров. Задний электромотор развивает 200 кВт, или 272 л.с., при крутящем моменте 290 Нм.

Разгон до 100 км/ч укладывается в 5,9 или 6,2 секунды в зависимости от исполнения. Литий-железо-фосфатные батареи CATL предлагаются в двух вариантах емкости — 56,12 и 68,82 кВт·ч, обеспечивая запас хода по циклу CLTC 560 или 670 км. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает всего 15 минут.

Особого внимания заслуживает техническая начинка: активная подвеска MagneRide четвертого поколения использует жидкость, меняющую свои свойства под воздействием магнитного поля. В стандартное оснащение входит лидар и городская система навигационного автопилотирования NOA. За работу мультимедийной системы отвечает чип MediaTek Dimensity S1 Ultra, изготовленный по 3-нанометровому техпроцессу.

Однако появление этих авто в России — дело дня завтрашнего. А в обозримой перспективе мы к уже продающемуся Deepal G318 ждем и большой гибридный кроссовер Deepal S09; и SUV-трансформер, способный превращаться в пикап Deepal E07 (Nevo E07); и среднеразмерный паркетник Deepal S07 (гибрид, и «электричка») и компактный кроссовер Deepal S05 (электромобиль и гибрид).

AVATR ВЪЕЗЖАЕТ В БУДУЩЕЕ

Avatr в Пекине был представлен отдельно и даже в другом зале: все же премиальный бренд, чьи ценности и посылы направлены на совсем иную аудиторию. Один 06T — невероятный красоты уже серийный спортивный универсал, выполненный в стиле shooting brake — чего стоит. И это мы еще дверь не открывали: тяжеленная, в лучших традициях европейской классики, створка скрывает феноменальный салон. И дизайн, и материалы изготовления, и архитектура водительского пространства впечатляют.

Хотя эпитет «впечатляет» для этого автомобиля, чей салон построен вокруг платформы HarmonySpace 5 со встроенной большой языковой моделью MoLA, отвечающей за голосовое взаимодействие и сценарии «умной» интеграции, явно слабоват. Особенно, если учитывать и другие «нюансы».

Так, например, машина вооружена в том числе фирменным комплексом Huawei Qiankun ADS 4 с лидаром в старших версиях и 4D-миллиметровым радаром. Система распознает препятствия высотой от 14 см на дистанции до 120 метров. А линейка силовых установок удивляет разнообразием.

Двухмоторная электрическая версия предлагается с отдачей 450 кВт (612 л.с.) или 502 кВт (683 л.с.), батареями LFP емкостью 72,88 или 87,3 кВт·ч и запасом хода 652 либо 741 км по циклу CLTC. Флагманская трехмоторная полноприводная модификация развивает в сумме 712 кВт — это 968 л.с., что позволяет разогнаться до сотни за 2,78 секунды. Позволим себе напомнить, что божественная Ferrari F40, последняя машина Энцо, выполняла это упражнение за 3,1 секунды. Батарея 87,3 кВт·ч обеспечивает 680 км автономности.

Для тех же, кто не готов полностью отказаться от двигателя внутреннего сгорания, предусмотрена версия REEV с 1,5-литровым бензиновым агрегатом в роли генератора: электрический пробег составляет 330 км, а общий запас хода достигает 1250 км.

Рядом — обновленный Avatr 12, прошлая версия которого в конце 2025-го была представлена и в России. Автомобиль сохранил узнаваемую внешность — вытянутый силуэт, концептуальную пластику кузова и характерную светотехнику. Тут «фантастики» меньше, конечно, но больше осознания истинных потребностей той самой целевой аудитории: лаконичное, очень стильное гран-купе на 4 двери, где роскошь соединена с комфортом ежедневной эксплуатации и феноменального по мировым меркам оснащения.

Здесь все показатели производительности, технологичности и управляемости, подкрепленные обязательной для класса нейросетевой составляющей, выше, чем у предыдущей версии. Тяжелый, повторим, люкс, как и было обещано. Однако и обновленный «один-два», не говоря уж о «ноль-шесть» нам еще придется подождать, ограничившись текущей линейкой, представленной в РФ «прошлогодними» моделями 11 и 12.

Ну и, подводя итоги, можно сказать, что три параллельные линии, три вектора развития, плотно переплетенные между собой, но идущие по разным технологичным дорогам, дают Changan, во-первых, уверенную рыночную устойчивость, позволяя в полном объеме использовать закон сообщающихся сосудов, добирая на падении одного сегмента другим. А во-вторых, закрывают потребности предельно широкой аудитории.

Проще говоря, сегодня любой автолюбитель, какой бы социальный класс он ни представлял, легко найдет для себя подходящий автомобиль в линейке брендов «Чанган», причем каждый новый будет заметно интереснее и привлекательнее предыдущего. Смело? Чрезвычайно. Но иначе попадания в десятку мирового автопрома, о чем было заявлено на конференции бренда в рамках Auto China 2026, не добиться. До обещанного 2030-го года — меньше пяти лет. Все произойдет у нас на глазах.