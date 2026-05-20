АВТОВАЗ рассекретил дату дебюта обновленной LADA Niva Legend

Об этом сообщила пресс-служба АВТОВАЗа. Уточняется, что без преувеличения легендарная модель получила ощутимое количество технических и эргономических доработок. Никакой официальной конкретики нет, ее обещают обнародовать в день дебюта автомобиля.

Согласно предварительным данным, вазовцы модернизировали Niva Legend по тому же принципу, что и родственный SUV с припиской Travel. То есть под капотом теперь установлен более современный 1,8-литровый бензиновый двигатель с восемью клапанами, плюс усовершенствованные подвеска и трансмиссия. Скорее всего, снаружи добавится LED-оптика, не исключены небольшие дизайнерские штрихи.

Напомним, в списке работ по модернизации производственных площадок АВТОВАЗа, запланированных на майский корпоративный отпуск, представители завода упоминали переоснащение линии сборки Niva Legend. Возможно, обновленная версия уже готова пойти в серию.

