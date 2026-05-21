Кроссовер Esteo MX начали cобирать по полному циклу в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге запустили производство полного цикла премиального среднеразменого кроссовера Esteo MX. Его выпускают на заводе «АГР» в Шушарах, старт выпуска первой «ласточки» свежей российской марки открывает новый этап развития площадки.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», в рамках подготовки выпуска новинки со сваркой и окраской кузовов отдельное внимание уделили модернизации сборочного производства. Оборудование доработали для обеспечения высокого уровня качества и точности выполнения необходимых операций. В частности, на заводе обновили конвейерные системы и манипуляторы, а также поколдовали с софтом роботизированных комплексов.

Esteo MX стал воплощением концепции «Искусство жить». Она стоит на трех китах: эстетика, технологии и комфорт. Паркетник создавался с учетом российских дорожных и климатических условий, производители позаботились о расширенном зимнем пакете и клиренсе в 210 мм.

Кроссовер приводит в движение 197-сильная «турбочетверка» объемом 2,0 л. Силовой агрегат работает в тандеме с 8-диапазонным «автоматом». В список оборудования включили дистанционный запуск мотора и прогрев/охлаждение салона, предусмотрен внушительный список систем безопасности.

