Эксперты оценили перспективы создания «новой модели развития автопрома» в Петербурге

В 2026 году в Санкт-Петербурге перезапустят все автозаводы, оставленные ушедшими из России западными компаниями, заявил губернатор Александр Беглов. Особое внимание градоначальник уделил бывшему предприятию Toyota в Шушарах — там же, помимо прочего, планируют построить первый в Северной столице Центр исследований и разработок. Но зачем? Перспективы амбициозного проекта оценили эксперты портала «АвтоВзгляд».

«Фактически речь идёт о новой модели развития автомобильной отрасли. С опорой на собственные разработки и свою компонентную базу. Для этого в Шушарах город планирует построить научно-производственный центр. Используем средства казначейского инфраструктурного кредита в объеме 3,1 миллиарда рублей», — заявил Беглов.

Тема создания отечественных RnD-центров развивается вместе с планами наших властей по импортозамещению. И хотя «автомобильной столицей» остается Тольятти с его АВТОВАЗом, производственные и проектировочные мощности наращивают, например, и в столице. Осенью прошлого года собственный RnD-центр открыл «Москвич» — чтобы адаптировать к реалиям российских дорог локализованных «китайцев».

По всей видимости, Санкт-Петербург планирует ввязаться в конкурентную борьбу с Москвой. Но эксперты, опрошенные порталом «АвтоВзгляд», не думают, что город на Неве может одержать победу в этой гонке. Так, основатель компании Rublevkacars Кирилл Митин отмечает, что у Первопрестольной традиционно больше финансовых и административных ресурсов, доступ к капиталу, технологиям и опытным управленцам. С другой стороны, у Петербурга более выгодное географическое положение.

«Санкт-Петербург — крупный логистический узел с выходом к морю, что упрощает импорт компонентов и экспорт готовой продукции. С этой точки зрения город может стать важной точкой роста <...> Пока не до конца понятно, какие именно продукты будут выпускаться на бывшем заводе „Тойоты“, какого качества они будут и смогут ли они конкурировать не только по цене, но и по характеристикам. В конечном счёте потребитель голосует рублем», — отметил Митин.

Специалисты ГК «Автодом» подсчитали, что в 2021 году в Санкт-Петербурге производилось более 360 тысяч автомобилей в год, нынешние же пост-санкционные показатели едва достигают 11% от того уровня. Догнать столицу будет проблематично еще и потому, что RnD-центр «Москвича» уже запущен. Чего уж говорить о Тольятти и мощностях АВТОВАЗа — это безусловный лидер отечественного авторынка.

В ГК также отмечают, что в среднесрочной перспективе российский автопром нацелен на экспансию в дружественные страны — например, в прошлом году Россия в четыре раза нарастила поставки легковушек в Казахстан. Но это, опять же, касается только АВТОВАЗа. И по мнению Кирилла Митина, петербургский автопром, вероятно, не сможет выбраться за пределы родной страны.

«Основной фокус будет направлен на внутренний рынок. Причина — высокая себестоимость производства и, как следствие, неконкурентоспособная цена по сравнению с зарубежными аналогами, особенно из Китая. Даже внутри страны цены ряда моделей уже воспринимаются как завышенные, а при попытке выхода на экспорт этот разрыв станет ещё более очевидным», — пояснил эксперт.

Услышав новость об открытии RnD-центра в Шушарах, где до событий 2022 года выпускали автомобили Toyota, некоторые поклонники японской марки задались вопросом: а что же теперь будет с компанией, если она все-таки решит вернуться? Получить в свое распоряжение завод производитель в любом случае не сможет, ведь его продали без опциона на обратный выкуп. Да и сам «камбэк» не обещает быть легким.

Так, Кирилл Митин говорит, что условия возвращения Toyota, вероятно, будут «существенно отличаться» от прежних, а процесс переговоров рискует затянуться на годы. И даже в случае успеха конкуренция с отечественными петербургскими предприятиями, освоившими бывший заводы «Тойоты» и другие брошенные предприятия, окажется достаточно жесткой.

Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев согласен с тем, что ушедшие бренды в случае возвращения в Россию ждёт неизбежный проигрыш в борьбе за потребителя. Причина кроется в высоком утильсборе — из-за него импортируемые автомобили стоят гораздо дороже произведённых внутри страны. А значит, для комфортного возвращения компаниям потребуется или выкупить свои старые мощности обратно (что не во всех случаях будет возможно), либо строить в РФ новые заводы — а это существенные финансовые вложения.

«Без локализованного производства японскому предприятию будет ой как непросто соперничать с теми, кто таким преимуществом обладает. Многие компании сохранили для себя такую „опцию“, но она не гарантирует фактическое возвращение автозаводов. Власти могут ввести ограничения, причем законодательные, поскольку автопром — это стратегически значимая отрасль экономики», — добавил Матвеев.