Россиянам раскрыли сроки начала продаж кроссовера Esteo MX

Продажи премиального кроссовера Esteo MX стартуют в России летом 2026 года. Среднеразмерный SUV получил выразительный экстерьер, передовые технологии и продуманную эргономику. На деле новинка является глубоко модернизированной версией Exeed TXL. Ее будут собирать по полному циклу на заводе холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге. Производственная площадка расположена в Шушарах.

Он стал первенцем в линейке нового отечественного бренда

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», габариты семейного MX составляют 4775х1890х1725 мм при колесной базе 2800 мм. На световом оснащении сделан технологический акцент: LED-оптика включает 472 элемента. В зависимости от комплектации предлагаются легкосплавные диски R19 или R20. Бонус к плавности хода дает многорычажная задняя подвеска.

В рамках адаптации изначально китайской модели к суровому российскому климату и непростым дорогам бачок омывателя увеличен до 7 л, задняя камера оборудована заводским омывателем, предусмотрен зимний пакет — обогрев всего, чего только можно. Дорожный просвет достигает 210 мм.

Салон украшен многорежимной контурной подсветкой на 256 оттенков. Внутри установлены три независимых экрана: 10,25-дюймовая «приборка», 15,6-дюймовый центральный тачскрин и 12,3-дюймовый пассажирский дисплей. Картину дополняют беспроводная зарядка для гаджетов мощностью 50 Вт и голосовое управление. Топ отличает отделка из кожи наппа, вентилируемые передние кресла анатомической формы, двойное остекление передних боковых окон и вкрапление ИИ.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказал о новом российском автобренде Esteo.