АВТОВАЗ готовит к премьере SKM M9: раскрыты свежие подробности

Новый SKM M9 покажут в Москве в рамках ежегодной выставки коммерческого транспорта COMvex, мероприятие пройдет с 26 по 29 мая. Отечественная переднеприводная модель разработана партнером АВТОВАЗа в четырех модификациях. Общественности покажут семи- и восьмиместный минивэн, а также девятиместный микроавтобус и фургон.

Новинка может быть минивэном, микроавтобусом и фургоном

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», новинку приводит в движение 150-сильный дизельный мотор объемом 2,0 л. Переключением передач заведует 6-скоростная «механика» либо 9-диапазонный «автомат».

Версия минивэна, рассчитанная на полдюжины пассажиров и водителя, носит название «Бизнес». Салон получил сиденья с опцией трансформации и передвижной стол. При наличии приписки «Трансфер» автомобиль вмещает на одного человека больше и может похвастать увеличенным багажником.

Основной «фишкой» одноименного цельнометаллического фургона SKM M9 считается полезный грузовой объем 9,6 м3. Микроавтобус с припиской «Комфорт» рассчитан на девятерых. Семь пассажирских мест установлены по ходу движения и еще одно находится рядом с водителем.

Остается сказать, что новинку планируют поставить на конвейер в Тольятти и Нижнем Новгороде.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что АВТОВАЗ начал отгружать дилерам фургоны SKM М7.