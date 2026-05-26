АВТОВАЗ готовит к премьере SKM M9: раскрыты свежие подробности

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», новинку приводит в движение 150-сильный дизельный мотор объемом 2,0 л. Переключением передач заведует 6-скоростная «механика» либо 9-диапазонный «автомат».
Версия минивэна, рассчитанная на полдюжины пассажиров и водителя, носит название «Бизнес». Салон получил сиденья с опцией трансформации и передвижной стол. При наличии приписки «Трансфер» автомобиль вмещает на одного человека больше и может похвастать увеличенным багажником.
Основной «фишкой» одноименного цельнометаллического фургона SKM M9 считается полезный грузовой объем 9,6 м3. Микроавтобус с припиской «Комфорт» рассчитан на девятерых. Семь пассажирских мест установлены по ходу движения и еще одно находится рядом с водителем.
Остается сказать, что новинку планируют поставить на конвейер в Тольятти и Нижнем Новгороде.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что АВТОВАЗ начал отгружать дилерам фургоны SKM М7.