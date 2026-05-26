Банкрот: почему компания LADA Deutschland окончательно закрылась только сейчас

На пятый год СВО и введенных против нас всеевропейских санкций, официальный дистрибутор АВТОВАЗа — LADA Deutschland Gmbh — обанкротился. Чем же занималось торговое представительство отечественного бренда в ФРГ, ведь поставки машин давно прекращены? И почему именно сейчас решили обанкротить предприятие, окончательно «сжигая мосты», которые при действующем торгпредстве достаточно оперативно могли быть вновь развернуты? Мысли вслух — на портале «АвтоВзгляд».

В России «нашемарки» принято только ругать: есть за что, да и память историческая хвалить не позволяет. У нас так-то хвалить вообще не принято: это культурный код. Свое мы начинаем ценить, только потерявши. Однако у «европейских партнеров» до 2022-го года на машины из РФ был совершенно другой взгляд: и «Лада», «КамАЗ, и ГАЗ имели глубочайшие связи со Старым Светом.

И могучие перспективы продаж: напомним, что дешевое плохим не бывает. На этой парадигме планировалась масштабная интервенция российских машин в Евросоюз. Более того, та же LADA имела свой вполне актуальный клуб почитателей, стабильный сбыт и вообще-то продавалась в Европах: «Нива» обладает культовым статусом не только в родных болотах. Но 2022-й этим планам сбыться не дал.

Четыре года позволили, конечно, значительно продвинуться в навыке фильтрации слов, сказанных с самых разных евпропейских трибунок, однако и тогда, и сейчас ясно: российскому бизнесу в Европу хода нет. И не будет в ближайшем обозримом будущем, как, впрочем, и в обратном направлении: уж больно много сделано «невозвратного», еще больше — сказано.

Так почему же дистрибутор «Лады» так долго прожил, не закрывшись еще в 22-м? Неужто было чем торговать и на чем зарабатывать? Верится в то слабо, если честно. Гораздо понятнее смотрится другая точка зрения: LADA Deutschland Gmbhоставалась неким выражением надежды, что завтра можно будет вернуться к привычному укладу и продолжить торговать. Провернуть фарш назад. И вот эти мечты окончательно рухнули: завтра будет другим, в корне отличным от вчера.

Большие российские предприятия, к которым, вне всяких сомнений, относятся и все наши автозаводы — тяжелые своим бюрократизмом машины, которым любые маневры даются через силу. «Перетерпеть», «пересидеть», «переждать» были главными стратегическими ориентирами на протяжении четырех лет. И они не сработали: возвращения к прошлому, привычному и понятному устройству мира, к тем связями и механизмам, что были еще в 2021-м, не произойдет.

Банкротство LADA Deutschland Gmbh — тому подтверждение. Вернее, признание. Будет новое, другое и отличное от вчерашнего, но дожить до этого дня смогут лишь те, кто примет действительность и начнет меняться уже сегодня. Много ли таких среди наших? Есть ли они вообще?

Судя по тенденциям, цифрам продаж и рыночной доли — далеко не все еще приняли происходящее. Хотя есть и те, кто уже пошел по разумному пути и пытается начать процесс перестроения, который очень хочется называть перезагрузкой: как ни странно, но в этом списке — Ульяновск и Нижний. А хотелось бы, чтобы еще и Тольятти. Но там, видимо, могут, но не понимают — зачем. Пока не понимают.