АВТОВАЗ начал отгружать фургоны SKM М7 дилерам

В дилерскую сеть LADA Business начали отгружать легкие коммерческие автомобили АВТОВАЗа под названием SKM М7. Новую модель предложат россиянам в виде грузового и пассажирского фургона. Без учета спецпрограмм минимальная цена составляет 2 863 000 рублей.

Как стало известно «АвтоВзгляду», SKM М7 представлен в исполнениях «Комфорт» и «Практик». В первом случае речь идет о семиместной пассажирской версии, во второй — о грузовой. При любом раскладе за движение отвечает 137-сильный двухлитровый атмосферный мотор, питающийся 92-м бензином. Переключением передач заведует 5-ступенчатая «механика».

«Семерка» построена на заднеприводной платформе с неразрезным мостом на рессорах. По словам производителей, автомобиль уверенно выдерживает высокие нагрузки. В рамках адаптации к российским условиям модель получила защиту двигателя и бензобака, а также подножки, облегчающие посадку. Для усиления защиты от коррозии кузовные панели оцинкованы.

В список оборудования включены ходовые LED-огни и боковые зеркала с электроприводом и обогревом, последний предусмотрен и для переднего ряда сидений. За безопасность отвечают фронтальные «эйрбеги», ESC, задние дисковые тормоза парктроник и камера заднего вида. Имеются кондиционер, цифровая приборная панель и мультируль, модуль ЭРА-ГЛОНАСС и телематическая платформа с голосовым помощником.

