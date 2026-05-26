В России определят критерии безопасности беспилотных автомобилей

До конца текущего года в нашей стране планируют разработать требования безопасности к беспилотным автомобилям. Реализацией доклада займутся Минпромторг, МВД и институт НАМИ.

Например, для них сделают обязательным бортовое устройство записи информации

Как сообщает ТАСС, упомянутым организациям предстоит отчитаться в правительстве по одобренному ранее плану. По сведениям агентства, ознакомившегося с соответствующим документом, в списке мероприятий фигурирует разработка требований безопасности к высокоавтоматизированным транспортным средствам.

Подразумевается, что беспилотные автомобили должны будут обладать необходимым набором данных об их состоянии в момент аварии или сбоя. Более того, в обязательном порядке предполагается оснащать машины такого типа устройством записи информации на борту.

Напомним, в конце марта по трассе М-12 «Восток» запустили движение беспилотных грузовиков. Они получили возможность беспрепятственно курсировать между Санкт-Петербургом и Казанью.

