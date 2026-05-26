В мировой рейтинг автомобилей-долгожителей включили две модели LADA

В список автомобилей, производившихся в мире максимально длительное время без радикальных конструктивных изменений, включены LADA 2105 и Niva Legend. Если «пятерка» находится где-то в середине, то старая-добрая «Нива» расположилась на пятой позиции.

Так гласит рейтинг, составленный британским изданием Autocar. По мнению его авторов, LADA 2105 является глубоко модернизированной «копейкой», построенной на базе FIAT 124. В то же время и в годы конвейерной жизни модели, и в объёмы выпуска включена статистика других машин, считающихся у нас независимыми. Например, в их когорте оказалась LADA 2107. В итоге авторы рейтинга сделали вывод, что «пятерку» собирали с 1980 по 2012 годы, и за этот период с конвейера сошло более 14 млн экземпляров.

В глазах британских журналистов LADA Niva Legend выглядит полностью самостоятельным внедорожником, созданным в Тольятти. К плюсам модели отнесли доступность и относительную надежность, с начала старта производства прошло 48 лет.

Остается сказать, что «Ниву» обогнали по живучести индийский Hindustan Ambassador, британский Morgan 4/4, Volkswagen Type 2 и культовый Beetle, заслуживший статус главного ветерана благодаря 65-летнему жизненному циклу.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что АВТОВАЗ рассекретил дату дебюта обновленной LADA Niva Legend.