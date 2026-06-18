Новости о глобальных и, похоже, фатальных событиях, происходящих в немецкой автомобильной промышленности — не проделки отечественных пропагандистов, а суровая реальность: некогда ведущее автомобильное производство планеты уже не просто «испытывает трудности», а готовится к самому настоящему концу истории, что подтверждают и многочисленные публикации в либеральной, демократической и рукопожатной европейской прессе. О последнем гвозде в крышку немецкого гроба — на портале «АвтоВзгляд».

Мы любили и продолжаем любить немецкие машины, которые долгие годы абсолютно заслуженно считались вершиной автомобильной инженерии и пределом мечтаний. Однако их эпоха, как видится, уже даже не подходит, а просто подошла к своему концу.

Как сообщает ресурс Manager Magazin, шестеро из девяти руководителей Volkswagen в анонимном опросе оценили состояние компании как «угрозу к существованию», а трое оптимистов — как «напряженное». Просто напомним, что еще несколько лет назад VW активно толкался с Toyota за право называться главным автопроизводителем в мире.

Внутрикорпоративное исследование, направленное, как заявлено, на анализ сплоченности внутри коллектива — выявило сногсшибательную для автогиганта новость: все девять руководителей убеждены, что «устойчивой бизнес-модели у Volkswagen больше нет, а стратегии в США и Китае — нежизнеспособны». Иными словами, туман будущего рассеялся, а за ним обнаружились самые настоящие руины: перспективы развития, планы и дальнейшие задачи отсутствуют, как вид. Требуется реструктуризация. Ошибся, но где?

Всплывшая гнетущая правда о VW — вершинка айсберга и единичный случай, который, впрочем, в целом применим ко всему не только немецкому, но и европейскому автопрому: дела во Франции, Италии и одном назойливом острове в Северном море обстоят не лучше, а где-то — и хуже.

Не от большого успеха и богатства европейские автостроители колонной выстроились в очередь к военным бюджетам своих стран: государственная дотация, произведенная столь нарочитым образом, позволит «поддержать штаны», однако ни о каком дальнейшем развитии, продвижении и перспективах речь уже не идет. Так, где ошибка-то?

А их, ошибок, было несколько — оттого и эффект столь ярок. Во-первых, конечно, эпидемия COVID-19, знатно подкосившая и потребление, и производство: идея автомобилестроения без складских запасов, завязанного на точные и нерушимые поставки, показала свою хрупкость. Во-вторых, электромобильность, нежизнеспособная без «внешних факторов» поддержки: без госдотаций, преференций, дорогого и недоступного бензина «электрички» малопривлекательны.

Для широких слоев населения — так уж и вовсе. Ну а третьим гвоздем в крышку гроба европейского автопроизводства стал отказ от дешевых энергоносителей, которые поставлялись по трубе из России. Внезапно, никто такого действительно не ожидал, весь прогресс и все феноменальные достижения того самого немецкого автопрома зиждился не на инженерном гении и феноменальном трудолюбии, а на дешевых и, главное, стабильных поставках газа. Нет газа — нет успехов.

В Европе, да и нигде в мире, не принято признавать свои ошибки. Гораздо проще и политически грамотнее найти виноватого: сначала на эту почетную роль единодушно избрали Россию, а потом, когда последняя отказалась от столь щедрого предложения, переключились на китайцев.

Мол, конкуренция с ними — нечестна и вообще не местна. Что ж, замечать соринки, но не видеть бревна — это не только наш крест. Но от этого не легче: о немецких машинах, в том виде, что мы их помним, похоже, придется забыть.