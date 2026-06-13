Очень дорого: почему новые требования к системам безопасности авто уничтожат бюджетный сегмент

В России планируют обязать автопроизводителей устанавливать на новые автомобили ряд систем активной и пассивной безопасности. В перечень, в том числе, вошли ассистент удержания полосы, аварийное рулевое управление, защита от кибератак и функция автоматической остановки машины при потере водителем контроля. Эта инициатива заложена в утвержденной Правительством РФ «Стратегии повышения безопасности дорожного движения», рассчитанной до 2030 года. Как предложенные меры повлияют на стоимость авто, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Автоэксперт компании «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий считает, что в итоге приятых мер цены на автомобили неизбежно поползут вверх. Вопрос лишь в масштабе роста. По его оценке, себестоимость производства транспортных средств вырастет на 3-5 процентов, если речь идет об адаптации существующих архитектур к новым требованиям.

При этом эксперт предупреждает: если процесс пойдет по европейскому сценарию и потребуется глубокая интеграция с единой электроникой, то цены на новые автомобили поднимутся на 8-10 процентов. Основная финансовая нагрузка, несмотря на частичную компенсацию затрат государством (пресловутый утильсбор), ляжет на конечного потребителя.

Что касается возможных исключений, Липовицкий настроен скептически. Техрегламент Таможенного союза подразумевает требования ко всем машинам, выходящим на рынок. По его словам, исключения могут быть разве что по срокам внедрения, но уйти от обязанности устанавливать эти системы не получится ни у производителей суперкаров, ни у массовых бюджетных брендов.

Юридически обязательность закрепят через поправки в технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018. Ключевой момент — переходный период. Никто не запретит продажи машин без оговоренных выше систем безопасности, производителям дадут время на подготовку. В мировой практике на это уходит от трех до пяти лет. Учитывая технологическое отставание ряда производителей, реальные сроки, скорее всего, окажутся ближе к верхней планке.

Липовицкий успокаивает владельцев подержанных автомобилей: их эксплуатировать и перепродавать не запретят. Эксперт назвал иллюзией представление о том, что после принятия закона «вчерашние» машины немедленно отправятся на металлолом.

Однако страховые компании уже сейчас обращают внимание на возраст транспортного средства. Тарифы ОСАГО для старых машин будут расти, как и стоимость диагностики. Иными словами, подчеркивает эксперт, машины без обязательных систем безопасности уйдут с рынка по экономическим, а не юридическим причинам. И стоит готовиться к тому, что бюджетный сегмент скоро перестанет быть таковым.