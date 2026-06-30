Официально раскрыта дата запуска обновленной LADA Niva Legend в серию

АВТОВАЗ официально объявил дату начала серийного производства LADA Niva Legend, прошедшей через рестайлинг. Премьера посвежевшего внедорожника состоялась 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Отечественному SUV досталось более 100 новых комплектующих и узлов, в то же время свыше 60 прошли доработку.

Согласно сообщению пресс-службы Волжского автозавода в его телеграм-канале, обновленную классическую «Ниву» поставят на конвейер 20 июля. Одной из ее ключевых особенностей является восьмиклапанный мотор объемом 1,8 л, унаследованный от родственной Niva Travel. По сравнению с предшественником, агрегат стал экономичнее до 30%, выигрыш по тяге составил 24 Нм. Кстати, ее 80% доступны уже с 1000 об/мин.

Без преувеличения легендарная Niva впервые обзавелась деталями из двухсторонней оцинкованной стали и водительской подушкой безопасности. Предусмотрены вентилируемые передние тормозные диски, модернизирована подвеска. Стабилизатор поперечной устойчивости инженеры переместили вперед, добавив бонус к плавности хода и управляемости.

Напомним, в следующем году Niva Legend отпразднует 50-летний юбилей. Тольяттинцы еще долго не планируют отправлять внедорожник в отставку из-за устойчивого спроса.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности эволюционировавшей LADA Niva Legend.