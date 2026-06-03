Обновленная LADA Niva Legend дебютировала на ПМЭФ-2026

Рестайлинг принес LADA Niva Legend новый двигатель, доработанные кузов и шасси, а также свежую электронику. Традиционный дизайн сохранился, улучшились динамика, управляемость и безопасность. Подготовка к серийному выпуску внедорожника подходит к концу, цены объявят позже, как и сроки начала продаж.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», легендарная «Нива» получила более сотни новых узлов. Для улучшения вентиляции добавилась накладка воздухозаборника на капоте, «фишкой» экстерьера считаются двухцветные 16-дюймовые колеса, передние тормозные диски могут похвастать вентиляцией. Впервые применяются элементы из двусторонней оцинкованной стали, повышающие долговечность. К ним относятся капот с усиленной шумоизоляцией, крыша и багажная дверь, задний фартук.

В салоне появились фронтальный «эйрбег» и руль от родственной «Гранты», замок зажигания переехал на правую сторону. Рычаг коробки передач, смонтированный через кулису, преместили ближе к водителю. Управление раздаточной коробкой стало однорычажным, она обзавелась дополнительной опорой ради снижения вибраций. За комфорт отвечают современные системы отопления и кондиционирования, список оборудования пополнили центральным замком и единым ключом замка зажигания и дверей.

От «сестры» Travel унаследован восьмиклапанник объемом 1,8 л, отличающийся увеличенной тяговитостью. Крутящий момент подняли на 24 Нм, причем большая часть доступна с низов. Экономия по расходу топлива может доходить до 30%. Стабилизатор поперечной устойчивости смещен вперед, что дало бонус к плавности хода и управляемости.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности LADA Niva Travel в своем тест-драйве.