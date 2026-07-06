НАМИ презентовал новый автомобильный двигатель

В России презентовали свежий отечественный мотор, предназначенный для легковых автомобилей и легкого комтранса. Речь идет о бензиновой рядной «четверке», которую создал федеральный институт НАМИ. Дебют прошел в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Он способен и сам отвечать за движение, и быть частью гибридных систем

Согласно официальному сайту организации, конструкция упомянутого силового агрегата с индексом 414320 рассчитана на вариативность, однако на сегодняшний день о перспективах серийного производства пока ничего неизвестно.

При объеме 2,2 л новинка выдает 299 л.с., тяга составляет 420 Нм. Общественности продемонстрировали версию с распределенным впрыском, но есть возможность внедрить комбинированный и распределенный. Для повышения жесткости и улучшения герметизации блока цилиндров ему досталась рубашка охлаждения закрытого типа.

По словам разработчиков, есть возможность адаптировать представленный двигатель под конкретные задачи разных заказчиков. Например, в их списке могут быть производители гибридных автомобилей, планирующие использовать ДВС только в роли генератора.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что 3D-принтер впервые напечатал двигатель, но есть нюансы.