Предел прогресса: 3D-принтер впервые напечатал двигатель, но есть нюансы

На фоне нескончаемого потока новостей об искусственном интеллекте и его способностях может показаться, что 3D-печать оказалась вытесненной из повестки, но это не так. Обе технологии развиваются вместе. Совсем недавно исследователи из США рапортовали о «создании полностью функционирующего двигателя» на аппарате трехмерной печати. Прорыв, который перевернет автомобилестроение? Портал «АвтоВзгляд» включил осторожный оптимизм и аналитический подход, чтобы понять реальные границы применения этой технологии сейчас.

Еще в 2014 году американская компания Local Motors, теперь уже бесславно прогоревшая, буквально взбудоражила автомобильный мир тем, что собрала и даже показала первую сделанную на 3D-принтере легковушку. Методом трехмерной печати оказались изготовлены шасси, кузов, сиденья, приборная панель и центральная консоль. Электромотор — это была «электричка» — позаимствовали у Renault Twizy. После печатать автомобили стали и другие. Впрочем, вскоре стало ясно: пределы возможностей 3D-печати отнюдь не безграничны.

И вот в начале нынешнего года ученые Массачусетского технологического института разработали новую платформу для 3D-печати, которая позволяет получить полностью функционирующий электродвигатель. Самое интересное, что процесс создания одной такой силовой установки занимает всего около трех часов. Для справки: примерно столько же времени уходит и на сборку мотора привычным способом. Зачем тогда изобретать велосипед в сфере моторостроения?

Главное — принтер из Массачусетса способен работать с разными материалами, автоматически переключаясь и формируя конечное изделие шаг за шагом, слой за слоем. Процесс максимально точный и не знающий лишних действий. К тому же передовая технология, как заявлено, заметно снижает объем производственных отходов. В наши дни, когда забота об экологии занимает важное место, на это нельзя не обратить внимание.

Фото Liang Xu/globallookpress.com

Однако хорошо известно, что дьявол кроется в деталях, и в данном случае — в линейном характере силового агрегата. В отличие от традиционных электродвигателей, которые генерируют вращательное движение, линейные создают движение прямолинейное, а поэтому не подходят для оснащения ими транспортных средств. Конвейер, где как раз нужно прямолинейное перемещение без механических передач — пожалуйста.

Для тех же автозаводов такие линейные двигатели из 3D-принтера могут быть очень привлекательны потому, что при возникновении какой-то поломки появляется возможность достаточно быстро и относительно недорого печатать сложные запасные детали, а не зависеть от запутанной глобальной цепочки поставок.

Другая проблема использования трехмерной печати в изготовлении мотора от и до — это вопрос в должном уровне безопасности конечного продукта. На настоящий момент, наверное, немногие хотели бы, чтобы под капотом их авто билось сердце целиком отпечатанного двигателя. Отдельные и не самые важные узлы — почему бы и нет.

Не в восторге от использования 3D-печати в огромных масштабах окажутся наверняка и медики. Существуют доказательства того, что невидимые кусочки пластика во время работы 3D-принтера оседают на тканях легких и тем самым причиняют значительный вред здоровью.

Таким образом, линейный двигатель далек по своей мудрености, к примеру, от мотора V12. Конечно, наука идет вперед, поэтому велика вероятность, что однажды наступит тот день, когда человек сможет печатать на 3D-принтере все подряд, включая технически очень сложные устройства. Однако для этого нам придется запастись терпением, а инженерам — отточить технологию до состояния, близкого к совершенству.