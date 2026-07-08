Осторожно, Трамп: власти США «кошмарят» автобренды за любые связи с Китаем

Американский авторынок всегда отличали две вещи — огромные объемы продаж новых машин и высочайшая степень конкуренции между производителями. Теперь принцип честного соперничества в споре за покупателя растоптан, превращен в мокрое место. Шведская марка Polestar, попавшая под раздачу за то, что принадлежит концерну Geely, прекрасно понимает, о чем речь. Портал «АвтоВзгляд» уверен, что это никому не нужно, кроме политиков.

При этом американские марки, которые сами грешат тем, что производят свои модели в КНР, остаются вне подозрений

Мир — переменчив, а люди — нет. Еще недавно Дональд Трамп заявлял, что не имеет ничего против китайских автопроизводителей, если те, конечно, готовы строить свои заводы на территории США. И вот мы уже видим обратное: Китаю не просто не рады в Штатах — каждый, кто хоть как-то связан с ним, неминуемо попадает в бан. Впрочем, такие решенческие качели как раз в стиле нынешнего хозяина Овального кабинета. Трамп неисправимый мастер вести дела в духе «мягко стелет, да жестко спать».

Министерство торговли США неожиданно для многих запретило компании Polestar продавать автомобили в Америке уже с 2027 года. Причем нет никакой разницы, откуда они идут — то есть факт локализации производства, а одну из моделей Polestar выпускает в США, ничего не изменит.

Проблема кроется глубже — контрольный пакет акций формально шведской Polestar принадлежит китайскому холдингу Geely. Но еще значимее другое: якобы софт, разработанный в КНР, способен каким-то образом навредить национальной безопасности «оплота демократии».

При этом есть интересный нюанс, мимо которого нельзя пройти. Так, другая тесно связанная с Geely марка — Volvo — в мае 2026 года получила необходимое разрешение и может не бояться быть прогнанной. Не ищите логики в том, почему ситуация развернулась так, а не иначе. Ее тут нет. Однако и чудом не попавшей под раздачу Volvo связь с Geely не сойдет с рук: если аппаратная часть ПО продолжит оставаться китайской, то к 2030 году ей тоже покажут красный флаг.

В руководстве же Polestar приняли решение американских «друзей» с честью и достоинством: навязываться, умолять и тем более оспаривать выписанный запрет там никто не захотел. С другой стороны, такое спокойствие весьма объяснимо, поскольку в целом североамериканский рынок никогда не был для компании основным источником дохода. Гораздо более важным направлением, приносящим Polestar ключевой заработок, является Европа — почти 80% от всех продаж.

Оказаться ближайшим на очереди нежеланным гостем США больше всего шансов у бренда Lotus, который аналогично финансово и технологически зависим от Geely. Про вроде бы наклевывавшуюся заокеанскую экспансию BYD, Zeekr, NIO, XPeng и говорить отныне не приходится — в экосистемах их моделей все «мозги» разработаны непосредственно в Поднебесной, что очевидно.

Положение о запрете автомобилей с «китайским следом» может затронуть также Lincoln и Buick, поскольку оба этих американских бренда имеют в своей линейке модели, сначала собираемые в КНР и потом ввозимые в США. Однако необходимо понимать, что в общих правилах всегда есть место исключениям.

Ранее Белый дом заявил, что эта норма разрабатывается с прицелом на «небольших производителей автомобилей» и будет применяться «в исключительных случаях».

Lincoln и Buick точно не назовешь небольшими компаниями, а исключительность — понятие растяжимое, жонглировать которым проще простого ради собственной выгоды.