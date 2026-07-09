Последнее прости: вместе с Volkswagen ко дну пошел и бренд Porsche

В целом о проблемах у Volkswagen не написал и не читал только ленивый, однако теперь в череду лишений и падений вступает уже и Porsche — дорогой и премиальный бренд в линейке концерна, который в любой кризис должен наоборот наращивать продажи: бедные — беднеют, а богатые — богатеют. Но в данном случае извечное правило дало сбой и привело к обратному результату. Или нет? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Немецкая газета Handelsblatt сообщает о предстоящем широком сокращении сотрудников компании Porsche: «на выход» отправят до 30% центра разработок в Вайсахе, причем зарплатную ведомость облегчат путем увольнения административного и менеджерского звена. В самом «Порше» происходящее назвали «оптимизацией» — знакомо, не правда ли? — и комплексным пакетом мер по снижению издержек (читай — поддержанию штанов).

Причем решения о сокращениях добавляются к ранее озвученным: 1500 человек — в мае, 1900 — до 2029 года и еще около 2000 «гепехашников», у которых истекают контракты. Причины — официальные, конечно — проблемы в «большом» VW и провале продаж группы в Китае. Впрочем, есть и неофициальные мотивы столь резких решений.

Любой кризис, у кого из профильных экспертов не спроси, приводит к снижению покупок автомобилей среднего класса в пользу более дешевых. Однако также верно и утверждение, что дорогие и премиальные бренды в сложных экономических условиях реализацию только наращивают.

Фото Frank Hoermann/SVEN SIMON/globallookpress.com

И судя по количеству приобретенных в России Maybach, Rolls-Royce, Bentley и прочих Lamborghini — мы в классическом экономическом кризисе, пристегните ремни! Что же пошло не так с Porsche, который должен был нивелировать общие потери Volkswagen, а не сыпаться вслед за материнской структурой?

Видится, что проблемы не столько у Porsche и Volkswagen, хотя и у них тоже, сколько у экономики ФРГ, львиную долю которой занимает автопром. Отключив себе дешевый российский газ, немцы внезапно стали неоправданно дорогими, финансово неконкурентоспособными.

Они банально не могут предложить покупателю разумный тандем машина/цена, в результате чего покупатель идет в другой автосалон.

Причем покупатель на всех основных рынках: в Европе, в Америке, в Поднебесной. Попытка оперативно договориться с китайцами — о том же: себестоимость ТС нужно быстро снижать. Эмпирические словеса о качестве, надежности, технологичности внезапно потеряли добавленную стоимость в глазах массового потребителя.

А заменить их банально нечем: новые технологии, в том числе электрические — тупиковый путь развития автопрома. Но свернуть с него уже некуда — нет бюджета.

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В итоге — падение всей отрасли, которая «не вывозит», уж простите за тавтологию. Немцы, десятилетиями жившие на дешевых энергоносителях и высокой добавленной стоимости своего продукта, прямо сейчас получают могучий кассовый разрыв, который покрыть нечем. Отсюда и сокращения, и закрытия, и распродажа имущества, накопленного за десятилетия.

Иного варианта просто нет. Так что текущий кризис может стать для Volkswagen, а следом и Porsche — последним. Как для самостоятельных компаний, не подконтрольных китайцам, так уж точно.