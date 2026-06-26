Пушки вместо машин: разваливающийся западный автопром лихорадочно ищет пути к спасению

Автомобильные концерны в США приступят к производству оружия, заявил на этой неделе журналистам президент Дональд Трамп. Понятно, что нынешний лидер Америки — редкостное трепло, путаник и просто вульгарный врун. Однако в данном конкретном случае портал «АвтоВзгляд» склонен прислушаться к его сообщению.

Дональд Трамп много, хотя и коряво говорит, обильно обещает, но мало что делает по существу. По крайней мере, уже в краткосрочной перспективе все его начинания стабильно кончаются ничем.

И начинанья, взнесшиеся мощно,

Сворачивая в сторону свой ход,

Теряют имя действия.

Почему на этот раз к словам Фредовича стоит отнестись со вниманием? Да потому, что он решил оседлать объективно нарождающуюся тенденцию, а не пытаться воплотить в жизнь собственные невразумительные идеи.

УБИТЬ ДВУХ ЗАЙЦЕВ

По словам Трампа, Ford и General Motors заинтересованы в производстве оружия и намерены перепрофилировать под новые проекты несколько своих заводов. «Мы будем производить оружие. В том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое. И мы находимся на сильном экономическом подъеме в области производства оружия», — радостно возгласил глава Белого дома в свойственном ему духоподъемном стиле.

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Сейчас за лужей мало кто вспомнит, что совсем недавно — в начале марта — их президент столь же задорно вещал, что у США имеется безграничный запас вооружений, благодаря чему они могут вести войны «вечно».

А теперь вот выяснилось, что склады критически опустели, промышленной базы военно-промышленного комплекса не хватает для быстрого восполнения запасов. И приходится повелителю вселенной в срочном порядке обсуждать с руководителями оборонных предприятий пути наращивания производства вооружений.

По счастливому совпадению остатки американского автопрома к нынешнему моменту оказались в положении хуже губернаторского. Нарисовалась неиллюзорная возможность одним выстрелом убить двух зайцев, приспособив для выпуска ракет цеха автомобильных компаний, располагающих помимо производственных мощностей высококвалифицированным персоналом и неутолимым желанием присосаться к колоссальному бюджету Пентагона для покрытия убытков по своей основной деятельности.

ГДЕ ДЕНЬГИ ВОДЯТСЯ

Надо сказать, что Трамп не сам изобрел такой хитрый ход. Он, не мудрствуя лукаво, попятил идею у европейцев. Наши бывшие задушевные партнеры из Евросоюза попали в такой переплет со своими санкционными и электромобильными причудами, что готовы на все, лишь бы вывернуться. Ну а деньги-то известно где водятся — у военных.

Фото Petrov Sergey/globallookpress.com

По сообщению Financial Times, концерн Volkswagen ведет переговоры о сотрудничестве с израильской оборонной компанией Rafael Advanced Defense Systems. Он готов переоборудовать испытывающий трудности завод в Оснабрюке под производство компонентов для израильской системы противоракетной обороны «Железный купол».

Впрочем, представитель концерна на голубом глазу уверял: «Производство оружия компанией Volkswagen AG по-прежнему исключено, и в будущем мы не будем занимать спекуляциями, связанными с дальнейшими планами в отношении завода в Оснабрюке».

А пока суд да дело, его дочерняя компания MAN производит военные грузовики совместно с оборонным гигантом Rheinmetall. То, что доверять словам руководителей «Фолькса» нельзя, нам в России хорошо известно.

ПРОИГРАВШИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ

И VW не одинок в своем стремлении подкормиться за счет военного бюджета. Mercedes-Benz, чья прибыль по итогам I квартала 2026 года снизилась на 17%, получил крупный заказ на выпуск носителей дронов и ведет переговоры об уступке одного из заводов производителю танков KNDS. Дочерняя Daimler Trucks приступила к производству полноприводных грузовиков для армий Германии и Литвы.

Фото Julian Rettig/globallookpress.com

Компания Renault, столь же достойно проявившая себя в России в 2022 году, как и вышеперечисленные компании, не скрывает своих намерений: «По просьбе министерства обороны Франции Renault Group внесет свой вклад в развитие французской индустрии беспилотных летательных аппаратов».

Европейские и американские автомобильные гиганты растеряли былое технологическое преимущество и вчистую проиграли китайским компаниям в конкурентной борьбе. Теперь у них осталась только одна надежда — поправить свое пошатнувшееся финансовое положение, переключившись с производства мирных товаров на выпуск орудий убийств. Деньги не пахнут. А мир между тем все ближе к глобальной войне.