На конвейер встала обновленная LADA Niva Legend

АВТОВАЗ поставил на конвейер обновленную LADA Niva Legend. Ей досталось более 350 новых и модернизированных деталей и узлов. Внедорожник обзавелся иным мотором, доработанным кузовом и шасси, а также свежей электроникой.

По словам производителей, улучшились все технические характеристики автомобиля. В то же время вазовцы сохранили узнаваемый традиционный экстерьер. За движение теперь отвечает 90-сильный восьмиклапанный «атмосферник» объемом 1,8 л, унаследованный от родственной Niva Travel. Тяга агрегата выросла почти на четверть сотни «ньютонов», причем 80% достигается уже при 1000 об/мин. Средний расход топлива снизился до 9 л на сотню километров пробега почти с 9,9 л.

Впервые легендарную модель решили собирать с кузовными элементами, изготовленными из оцинкованного стального проката. Нововведение коснулось капота, крыши, облицовки радиатора, наружной панели задка и внутренней части багажной двери. Выросла долговечность и надежность SUV, стойкость к коррозии.

В список оборудования добавился водительский «эйрбег», чего прежде никогда не было. Безопасность машины выросла в том числе за счет новых вентилируемых дисков передних тормозов. Еще изменился привод коробки передач и раздатки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что с конвейера сошла последняя LADA Niva Legend с 1,7-литровым мотором.