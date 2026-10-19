Слон против дракона: мировой автопром уходит из Китая в Индию

В Индии — свои суеверия. 13 октября 2026 года имеет все шансы войти в учебники истории как день, когда эта страна всерьез бросила вызов Китаю в борьбе за звание главной автомобильной фабрики планеты. В этот вроде бы непримечательный осенний вторник корейский гигант Hyundai Motor выкатил свою «индийскую» инвестиционную программу на колоссальные 15,5 млрд долларов, а европейско-американская группа Stellantis заключила стратегический альянс с местным концерном Tata Motors, чтобы взять под прицел более 50 мировых рынков. Совпадение? Больше похоже на синхронный выстрел стартового пистолета в новой экономической гонке.

Пока весь мир удивленно протирает глаза, японцы из Suzuki хитро улыбаются — они поверили в Индию еще до того, как это стало трендом. В августе 2025-го компания Suzuki Motor анонсировала свой инвестиционный план объемом около 8 млрд долларов, рассчитанный на 5-6 лет, а уже через год дочернее предприятие, Maruti Suzuki, целиком запустило огромный ультрасовременный завод в Харкходе (штат Харьяна).

План амбициозный: начать с полумиллиона машин в год и разогнаться до миллиона. А к 2030-м годам Suzuki намерена выпускать в Индии космические 4 млн автомобилей ежегодно — столько собирают некоторые европейские страны! И еще один знаковый момент: первый полностью электрический Suzuki — кроссовер e-VITARA — производится в индийском Гуджарате и уже отправляется на экспорт в несколько десятков стран (целевой охват — более 100 на всех континентах, кроме Антарктиды). Японская машина, сделанная в Индии и продающаяся повсюду от Латинской Америки до Европы, это уже свершившийся факт. И да, каждый второй автомобиль, уплывающий из Индии на экспорт, несет на себе шильдик Suzuki.

Теперь — Hyundai Motor. 15,5 млрд долларов за семь лет (2026-2032) — это не просто инвестиции в «еще один завод». Это заявка на то, чтобы превратить Индию в мозговой и производственный центр всего концерна. Корейцы строят в Индии полноценную экосистему: от разработки софта и выращивания местных поставщиков до утилизации старых авто и развития зарядных станций.

Почти 700 млн долларов из этого пирога пойдет прямиком на создание индийского R&D-центра и собственного испытательного полигона. Это значит, что машины следующих поколений будут не просто собирать в Индии, но и проектировать с нуля. Цель Hyundai Motor звучит как ультиматум: сделать Индию своим вторым по значимости регионом после Северной Америки.

Теперь самая пикантная часть октябрьской истории. Концерн Stellantis (владелец Jeep, Peugeot, FIAT и еще десятка брендов) совершил красивый и прагматичный маневр. Теряя позиции в Европе под натиском китайского автопрома, Stellantis решил сыграть по правилам оппонентов.

Совместно с Tata Motors концерн будет создавать автомобили (включая линейку Jeep) на индийских платформах и силами индийских инженеров. Логика проста: в Европе закрутить один болт на конвейере стоит как крыло самолета, а в Индии все дешевле, быстрее и масштабнее. Когда-то западные гиганты отрасли так же взрастили автопром Китая. Теперь они повторяют этот трюк с Индией, но уже без кабальных условий и принудительных совместных предприятий.

Если вам кажется, что это лишь громкие обещания, взгляните на сухую статистику. По данным индийского Общества автопроизводителей (SIAM), в 2025-2026 финансовом году объемы продаж легковых автомобилей в Индии достигли рекордных 4,64 млн единиц (+7,9%), а их экспорт впервые перевалил за 900 тысяч (+17,5%).

Но самое интересное — динамика на фоне остальных. Пока в 2026 году мировой рынок в целом стагнирует, а Китай ушел в пике (-18%), Индия растет на феноменальные 22,7%. А продажи электромобилей в Индии в этом году и вовсе взлетели на 172,5%. В индустрии, где «отрицательный рост» стал нормой, Индия напоминает подростка: она растет шумно, местами неуклюже, но быстрее всех на планете.

Но давайте так: накачать бицепсы — не значит выиграть Олимпиаду. Индии еще предстоит доказать, что она может переварить новые мощности. Расширение приносит дивиденды, только если подкреплено соответствующим спросом, конкурентоспособными ценами, а также способностью оперативно реагировать на изменения потребительских предпочтений и технологий.

На сегодняшний день индийский автопром силен в основном в сегменте бюджетных «коробочек» за 8-20 тысяч долларов. До авторитета китайских гигантов уровня BYD или Chery пока далеко. Да и Пекин не будет молча смотреть на происходящее, ведь за ним — вся мировая индустрия по производству аккумуляторов. Предстоящая битва — это не стометровка, а изнурительный марафон. Индия пока бежит с невероятной скоростью, но на длинной дистанции решает выносливость.

Так бросит ли индийский слон в действительности вызов китайскому дракону? Вот и вопрос, на который честный аналитик ответит: «не так быстро». Действительно, разрыв огромен. Сейчас Китай выпускает порядка 30 млн автомобилей в год, Индия — «всего» около шести. С другой стороны, сами глобальные концерны, которые десять лет назад писали «Индия» во вторую часть таблицы рынков, теперь строят там заводы, полигоны и НИОКР-центры и называют страну «стратегическим рынком на ближайшие 30 лет».

У Индии есть все, что нужно для большой игры: огромный внутренний спрос, растущий средний класс, дешевая и молодая рабочая сила, а теперь — и миллиарды долларов, которые зарубежные компании вкладывают добровольно. Истории известно, как быстро «намного меньше» превращается в «почему уже больше» — достаточно вспомнить Японию 1970-х, Южную Корею 1990-х и Китай 2010-х. Поэтому вопрос стоит переформулировать.

Не «сумеет ли Индия догнать Китай?», а «готовы ли в Поднебесной к тому моменту, когда придется конкурировать с автомобилями, которые придумали, собрали и экспортировали индийцы — по цене, которая заставит китайцев нервно пересчитывать себестоимость?». 13 октября 2026 года свой ответ уже начали готовить Hyundai Motor и Stellantis.