Полноприводный «Соболь NN» превратится во внедорожник

Судя по первым изображениям, опубликованным в Сети, «Соболь NN 4x4» получит набор внедорожных аксессуаров. А именно, адаптированный для кузова силовой бампер с дугой. Новшества включают место под лебедку и противотуманные фонари, оригинальные колеса и багажник для экспедиций с дополнительными световыми приборами.

В настоящее время «Соболь NN 4x4» располагает подключаемым полным приводом, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Клиренс модели составляет 220 мм, кузов усилен, передняя подвеска переработана, у нее кованые рычаги. Толщина защиты картера — 3 мм.

Вероятно, внедорожные возможности «Соболь NN 4x4» расширят по той же схеме, которую успешно использует УАЗ для своих экспедиционных версий. Информация о новинке появилась на сайте дистрибьютора Группы ГАЗ «Современные транспортные технологии». Там же по цене от 3 615 000 и 3 740 000 рублей соответственно открыт предзаказ на полноприводный «Соболь» в кузовах фургон и комби.

Автомобиль оборудован тремя посадочными местами в случае фургона и семью для комби. Под капотом 150-сильный дизельный мотор объемом 2,5 л, выдающий 420 Нм. Переключением передач заведует «механика» на шесть ступеней. В будущем «Соболь NN 4x4» должен получить трехлитровый бензиновый двигатель мощностью 120 л.с.