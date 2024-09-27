«Газель NN» 4x4 попала в объективы фотошпионов

Папарацци удалось сфотографировать полноприводный фургон «Газель NN» неподалеку от места производства — легендарного Горьковского автозавода. Вероятнее всего, в кадр попал опытно-промышленный экземпляр.

Снимок фургона «Газель NN» 4x4 опубликован в дзен-канале «Строительная техника и транспорт». Кроме того, на этом ресурсе выложили дополнительные кадры той же модели. Новинку засняли и на других улицах Нижнего Новгорода в разных ракурсах. На одной из фотографий два вэна «Газель NN 4x4» стоят на автовозе.

Таким образом стало ясно, что полноприводную «Газель NN» уже поставили на газовский конвейер. Она присоединилась к общему потоку нижегородских малотоннажников. Отметим, что официальной информации о начале производства новинки нет. Молчание хранят и представители ГАЗа, и официальные дилеры.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что у «Газель NN» и «Соболь NN» появился бесключевой доступ. Новые опции получили машины с односкатной ошиновкой, которые начали выпускать этим летом.