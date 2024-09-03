У «Газель NN» и «Соболь NN» появился бесключевой доступ

Бесключевой доступ для фургонов «Газель NN» и «Соболь NN» пока доступен в серийном исполнении в кабине водителя. Однако в будущем функциональность системы планируют расширить на грузовой отсек.

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К плюсам системы бесключевого доступа относят защиту от случайного запирания брелка в салоне автомобиля. Если водитель забудет ключ или не закроет одну из дверей, они автоматически разблокируются, о чем предупредит четырехкратное мигание поворотников. Новую функцию внедрили специалисты ГК «Современные транспортные технологии», в рамках специальной акции ее могут подключить на машинах более раннего выпуска.

— Внедрение бесключевого доступа на автомобилях «Газель NN» и «Соболь NN» повышает уровень комфорта для водителей. Теперь не нужно тратить время на поиск ключа, — отметил генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков.

С помощью бесключевого доступа «Газель NN» и «Соболь NN» можно разблокировать кнопкой на дверной ручке. Ключ-брелок сработает без проблем, если будет находиться не дальше 0,8 метра от автомобиля. Используя брелок, водитель может по-прежнему открывать кабину. В случае необходимости туда легко попасть, открыв замки обычным ключом, хранящимся внутри брелка. Личинки замков предусмотрены в дверных ручках.

Напомним, «Газель NN» и «Соболь NN» — современные коммерческие фургоны. Под капотом у обеих моделей установлен 2,5-литровый дизельный двигатель мощностью 149,6 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.