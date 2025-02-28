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Понять и простить: какие недостатки легкого грузовичка «Компас 5» раздражают владельцев

Удивительные особенности новых российских автомобилей

Стремление занять новые ниши после ухода именитых конкурентов проявляют все отечественные автопроизводители. Не стал искать добра от добра и КамАЗ — впервые в истории завода c конвейеров сошел LCV под самую распространенную легковую категорию «В». Первый блин комом? Давайте разбираться вместе с отзывами самых искренних авторов — обладателей новеньких «пятерок». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

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Автор
Иван Флягин

Изображение Понять и простить: какие недостатки легкого грузовичка «Компас 5» раздражают владельцев

Сегмент легкого коммерческого транспорта — привлекателен и прибылен, многие производители «ищут счастье» в нем, однако не у всех получается. Даже «КамАЗ» решился сделать машину! Сергей Когогин, еще в 2019 году официально комментируя появление «непрофильного» для челнинцев продукта, признал: ради объемов производства идет отечественный производитель на такой шаг. Надо загружать конвейеры.

Так появились первые «Компасы»: 9,5 — и 12-тонные. На выставке Commtrans'21 машину представили, а к лету 2022, самому, надо отдать должное, сложному периоду в новой российской истории, и не только автомобильной, первые экземпляры встали в дилерские центры. Казалось бы, вовремя пришлась машина, спрос будет!

В 2023-ем году модельный ряд пополнили «Компас 6» и «Компас 5» полной массой 5,6 и 3,5 тонн, соответственно. Машину, а это, называя вещи своими именами, фактически один и тот же автомобиль, оснастили 2,2-литровым 122-сильным дизельным двигателем, дополнительно оборудованным предпусковым «кипятильником» в поддоне картера, работающим от розетки. На радость водителям, никакой мочевины мотору не требовалось: за экологию отвечал EGR, угольный фильтр, который по логике должен был упростить эксплуатацию. Должен был, но не упростил.

Основной негатив автомобиль получил именно по «моторному вопросу». Лучше всего просто и дословно процитировать один из комментариев от водителей. Традиционно, поправим лишь орфографию и пунктуацию, уберем излишне «крепкие выражения»:

— Проблема с сажевым фильтром! Завод винит во всем водителя. Вроде как он не может прожечь вовремя «сажевик». И не берет этот ремонт на гарантию. Итог: машина не работает! Из города боимся выезжать! Каждое посещение СТО стоит 23 000 рублей. И они ничего не могут сделать! Сегодня в очередной раз отдали автомобиль. Горит «чек». Говорят, покатайтесь, может быть все пройдет.

Официальный сервис! Не покупайте эти автомобили! Если это как-нибудь прочитает руководство завода (теперь-то точно прочитает, не волнуйтесь — ред.), напишите мне! А то ваши телефоны никто не дает! Как будто под страхом смертной казни. Ищу тех, кто сможет прошить эту машину на «Евро2»! И выкинуть сажевый фильтр!..

Крик души, скажете? Ну так это он и есть, причем проблема с сажевым фильтром довольно распространена, как в количественном, так и в географическом разрезе: не секрет, что качественное ДТ можно найти далеко не повсеместно, парки и логисты на солярке экономят, покупая дешевые варианты, так что мотор грузовика в России должен быть всеяден и терпелив. Двигатель «Компас-5», оказывается, такими качествами не отличается.

Еще о двигателе: 122 лошадиные силы на три с половиной тонны — это оптимистично, конечно, но мощи машине даже «по бумагам» не хватает. А если овраги? Водители пишут: «Расход: в городе — 12,5/100, трасса, если по ветру — 9, если против — 16-18/100».

Это много, но повышенный «аппетит» кроется именно в слабом движке: его постоянно приходится крутить, в итоге доходит до комичного: «против ветра больше 70 четвертая передача просто загибалась (короткие очень, на 3400 — отсечка), а пятая просто не тянула. По итогу в одну сторону — 2,5 часа, в другую — 4». В эпоху «безрыбья» и тотального дефицита — допустимо, наверное, но сегодня-то на рынке достаточно предложений! К чему эти ограничения?

Любопытный отзыв нашелся в интернете по ключевому, с одной стороны, а с другой — весьма несложному и давно уже пройденному, казалось бы, элементу — по раме. Как ни странно, но обильная перфорация, которой «Компас» славится, приводит к снижению надежности и полному запрету перегруза. Ну представьте: российскому грузовому сообществу запретить перегруз. Где это видано? Возили и будут возить!

Обладатели спорят о необходимости наварки «косынок» и усилению рамы. Звучит как-то неловко, но факт зафиксирован. В целом большинство претензий так или иначе сводится к тому, что от КамАЗа у машины только шильдик на решетке радиатора: это чистопородный «китаец», который адаптации под российские условии не прошел.

Например, много примерно следующих комментариев: «Регулярно сталкиваемся с проблемой приборной панели, которая просто гаснет на ходу. Отвозили в сервис, проходили ремонт, через 2-3 недели — повторение проблемы. За год 2,5 месяца автомобиль провел на подъемнике». И ответ: «ну а что вы хотели от китайской машины?»

Да, машина китайская, хоть и собрана в России, следовательно, ее вряд ли обойдут стороной «родовые проблемы», среди которых и отсутствие толковых механиков, которые появятся лишь через годы эксплуатации, и отсутствие ремонтных мануалов, которыми китайцы не богаты, и дефицит запчастей — с ними у всех «поднебесных» товаров издревле «напряженка».

Много комментариев по работе подвески и устойчивости автомобиля на дороге. Например, вот такой: «задний стабилизатор: в движении на поворотах ощущается раскачка кузова». Дополняет коллегу и другие шоферы: «чрезмерная склонность к опрокидыванию: у любой машины с короткой базой и высоким центром тяжести можно отметить подобный недостаток, тут он цвел и пах во всей красе. Для сравнения: ехали парой с Ford Transit, так он проходит спокойно, мне же приходится оттормаживаться и разгоняться».

Есть и другой комментарий: «парусность: тут косяк конкретно в „термухе“, но на трассе ты превращался в маятник из-за фур — высокая машина, „прыгучая“ подвеска (база с 6-ым одинаковая, непонятно, правда, как он 3 тонны груза тянуть будет). Тебя кидает из стороны в сторону».

Отдельно самые искренние (читай, искрометные) комментаторы прошлись и по подвеске. Отечественный асфальт нового времени добрался еще далеко не до всех уголков страны, так что подвеска, тем более коммерческого автомобиля, должна стоически переносить все невзгоды русской дороги, принимая на себя выбоины и колдобины:

— Передняя подвеска: на подъезде к работе и у «постоянников» выучил все ямы, потому что их выучил потолок. Сам довольно крупной комплекции, из-за чего много летал в потолок, коллеги поменьше вообще превращались в «попрыгун»...

Что-то добавлять тут или комментировать — только портить.

Современный коммтранс оказался крайне зависим, как и многие другие отрасли промышленности, от кадров: дефицит рабочих рук больно ударил по бизнесу. Сегодня водитель, а не работодатель, диктует условия и выбирает себе вакансию по душе. Смотрят в том числе и на машины, за рулем которых предстоит работать — абы какая уже не подойдет, ведь есть выбор.

Что же пишут о комфорте салона «Компас-5» сами пользователи? Во-первых, многие указывают, что места в кабине мало. Во-вторых, сиденье жесткое, спина к концу рабочего дня «выходит из чата». В-третьих: «шумы, чертова гора постоянных шумов: скрипы, треск, свист ветра...». Немало комментариев о том, что частные пользователи планируют вложиться в шумоизоляцию. Многовато претензий для не самой бюджетной машины.

«Компас-5» появился чрезвычайно вовремя для российского рынка и обязан был если не занять нишу, то составить конкуренцию и позволить заводу получить дополнительные доходы. Однако на дорогах машина встречается нечасто, отзывов о ней немного, а те, что есть, оптимизмом и благодарностью к конструкторам не блещут.

Сырая машина, нуждается в доработке, причем не кустарной, а глобальной, заводской: начиная от длинных ступичных шпилек, которые, во-первых, требуют специнструмент, а во-вторых, ржавеют, навечно приковывая колесо к ступице, и заканчивая не прогнозируемым поведением «Компаса» на дороге. Большая работа предстоит инженерам, чтобы довести автомобиль до конкурентоспособных высот. Но быстро это не делается. Нужно время. А оно, с учетом новых тенденций, есть?

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