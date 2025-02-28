Понять и простить: какие недостатки легкого грузовичка «Компас 5» раздражают владельцев

Стремление занять новые ниши после ухода именитых конкурентов проявляют все отечественные автопроизводители. Не стал искать добра от добра и КамАЗ — впервые в истории завода c конвейеров сошел LCV под самую распространенную легковую категорию «В». Первый блин комом? Давайте разбираться вместе с отзывами самых искренних авторов — обладателей новеньких «пятерок». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Сегмент легкого коммерческого транспорта — привлекателен и прибылен, многие производители «ищут счастье» в нем, однако не у всех получается. Даже «КамАЗ» решился сделать машину! Сергей Когогин, еще в 2019 году официально комментируя появление «непрофильного» для челнинцев продукта, признал: ради объемов производства идет отечественный производитель на такой шаг. Надо загружать конвейеры.

Так появились первые «Компасы»: 9,5 — и 12-тонные. На выставке Commtrans'21 машину представили, а к лету 2022, самому, надо отдать должное, сложному периоду в новой российской истории, и не только автомобильной, первые экземпляры встали в дилерские центры. Казалось бы, вовремя пришлась машина, спрос будет!

В 2023-ем году модельный ряд пополнили «Компас 6» и «Компас 5» полной массой 5,6 и 3,5 тонн, соответственно. Машину, а это, называя вещи своими именами, фактически один и тот же автомобиль, оснастили 2,2-литровым 122-сильным дизельным двигателем, дополнительно оборудованным предпусковым «кипятильником» в поддоне картера, работающим от розетки. На радость водителям, никакой мочевины мотору не требовалось: за экологию отвечал EGR, угольный фильтр, который по логике должен был упростить эксплуатацию. Должен был, но не упростил.

Основной негатив автомобиль получил именно по «моторному вопросу». Лучше всего просто и дословно процитировать один из комментариев от водителей. Традиционно, поправим лишь орфографию и пунктуацию, уберем излишне «крепкие выражения»:

— Проблема с сажевым фильтром! Завод винит во всем водителя. Вроде как он не может прожечь вовремя «сажевик». И не берет этот ремонт на гарантию. Итог: машина не работает! Из города боимся выезжать! Каждое посещение СТО стоит 23 000 рублей. И они ничего не могут сделать! Сегодня в очередной раз отдали автомобиль. Горит «чек». Говорят, покатайтесь, может быть все пройдет.

Официальный сервис! Не покупайте эти автомобили! Если это как-нибудь прочитает руководство завода (теперь-то точно прочитает, не волнуйтесь — ред.), напишите мне! А то ваши телефоны никто не дает! Как будто под страхом смертной казни. Ищу тех, кто сможет прошить эту машину на «Евро2»! И выкинуть сажевый фильтр!..

Крик души, скажете? Ну так это он и есть, причем проблема с сажевым фильтром довольно распространена, как в количественном, так и в географическом разрезе: не секрет, что качественное ДТ можно найти далеко не повсеместно, парки и логисты на солярке экономят, покупая дешевые варианты, так что мотор грузовика в России должен быть всеяден и терпелив. Двигатель «Компас-5», оказывается, такими качествами не отличается.

Еще о двигателе: 122 лошадиные силы на три с половиной тонны — это оптимистично, конечно, но мощи машине даже «по бумагам» не хватает. А если овраги? Водители пишут: «Расход: в городе — 12,5/100, трасса, если по ветру — 9, если против — 16-18/100».

Это много, но повышенный «аппетит» кроется именно в слабом движке: его постоянно приходится крутить, в итоге доходит до комичного: «против ветра больше 70 четвертая передача просто загибалась (короткие очень, на 3400 — отсечка), а пятая просто не тянула. По итогу в одну сторону — 2,5 часа, в другую — 4». В эпоху «безрыбья» и тотального дефицита — допустимо, наверное, но сегодня-то на рынке достаточно предложений! К чему эти ограничения?

Любопытный отзыв нашелся в интернете по ключевому, с одной стороны, а с другой — весьма несложному и давно уже пройденному, казалось бы, элементу — по раме. Как ни странно, но обильная перфорация, которой «Компас» славится, приводит к снижению надежности и полному запрету перегруза. Ну представьте: российскому грузовому сообществу запретить перегруз. Где это видано? Возили и будут возить!

Обладатели спорят о необходимости наварки «косынок» и усилению рамы. Звучит как-то неловко, но факт зафиксирован. В целом большинство претензий так или иначе сводится к тому, что от КамАЗа у машины только шильдик на решетке радиатора: это чистопородный «китаец», который адаптации под российские условии не прошел.

Например, много примерно следующих комментариев: «Регулярно сталкиваемся с проблемой приборной панели, которая просто гаснет на ходу. Отвозили в сервис, проходили ремонт, через 2-3 недели — повторение проблемы. За год 2,5 месяца автомобиль провел на подъемнике». И ответ: «ну а что вы хотели от китайской машины?»

Да, машина китайская, хоть и собрана в России, следовательно, ее вряд ли обойдут стороной «родовые проблемы», среди которых и отсутствие толковых механиков, которые появятся лишь через годы эксплуатации, и отсутствие ремонтных мануалов, которыми китайцы не богаты, и дефицит запчастей — с ними у всех «поднебесных» товаров издревле «напряженка».

Много комментариев по работе подвески и устойчивости автомобиля на дороге. Например, вот такой: «задний стабилизатор: в движении на поворотах ощущается раскачка кузова». Дополняет коллегу и другие шоферы: «чрезмерная склонность к опрокидыванию: у любой машины с короткой базой и высоким центром тяжести можно отметить подобный недостаток, тут он цвел и пах во всей красе. Для сравнения: ехали парой с Ford Transit, так он проходит спокойно, мне же приходится оттормаживаться и разгоняться».

Есть и другой комментарий: «парусность: тут косяк конкретно в „термухе“, но на трассе ты превращался в маятник из-за фур — высокая машина, „прыгучая“ подвеска (база с 6-ым одинаковая, непонятно, правда, как он 3 тонны груза тянуть будет). Тебя кидает из стороны в сторону».

Отдельно самые искренние (читай, искрометные) комментаторы прошлись и по подвеске. Отечественный асфальт нового времени добрался еще далеко не до всех уголков страны, так что подвеска, тем более коммерческого автомобиля, должна стоически переносить все невзгоды русской дороги, принимая на себя выбоины и колдобины:

— Передняя подвеска: на подъезде к работе и у «постоянников» выучил все ямы, потому что их выучил потолок. Сам довольно крупной комплекции, из-за чего много летал в потолок, коллеги поменьше вообще превращались в «попрыгун»...

Что-то добавлять тут или комментировать — только портить.

Современный коммтранс оказался крайне зависим, как и многие другие отрасли промышленности, от кадров: дефицит рабочих рук больно ударил по бизнесу. Сегодня водитель, а не работодатель, диктует условия и выбирает себе вакансию по душе. Смотрят в том числе и на машины, за рулем которых предстоит работать — абы какая уже не подойдет, ведь есть выбор.

Что же пишут о комфорте салона «Компас-5» сами пользователи? Во-первых, многие указывают, что места в кабине мало. Во-вторых, сиденье жесткое, спина к концу рабочего дня «выходит из чата». В-третьих: «шумы, чертова гора постоянных шумов: скрипы, треск, свист ветра...». Немало комментариев о том, что частные пользователи планируют вложиться в шумоизоляцию. Многовато претензий для не самой бюджетной машины.

«Компас-5» появился чрезвычайно вовремя для российского рынка и обязан был если не занять нишу, то составить конкуренцию и позволить заводу получить дополнительные доходы. Однако на дорогах машина встречается нечасто, отзывов о ней немного, а те, что есть, оптимизмом и благодарностью к конструкторам не блещут.

Сырая машина, нуждается в доработке, причем не кустарной, а глобальной, заводской: начиная от длинных ступичных шпилек, которые, во-первых, требуют специнструмент, а во-вторых, ржавеют, навечно приковывая колесо к ступице, и заканчивая не прогнозируемым поведением «Компаса» на дороге. Большая работа предстоит инженерам, чтобы довести автомобиль до конкурентоспособных высот. Но быстро это не делается. Нужно время. А оно, с учетом новых тенденций, есть?