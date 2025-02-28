Скандальная сага о Shacman, или двойные стандарты Минпромторга

На грузовом авторынке России — необычайный переполох. Судя по обсуждениям в мессенджерах, его ждет полное переформатирование: дескать, готовится запрет на продажу и эксплуатацию в России китайских грузовиков... Конечно, подобного развития событий вряд ли стоит ждать, однако определенные трудности для некоторых производителей коммерческой техники из КНР уже начались. Хотя при беглом прочтении новостей все выглядит вроде бы обыденно и почти логично. Хотя на самом деле, как выяснил портал «АвтоВзгляд», это не совсем так.

Так, в начале февраля в прессе появилось сообщение о том, что Минпромторг выявил серьезные нарушения в сертификации грузовиков трех китайских марок. Об этом заявил глава ведомства г-н Алиханов:

— Мы уже провели анализ по грузовикам, и выявили серьезные нарушения по автомобилям трех китайских марок, которые просто нельзя допускать на дороги. По таким кейсам будем предпринимать меры вплоть до отзыва сертификата и работать с Генпрокуратурой...

Такое вот неожиданное проявление заботы со стороны государственных органов. Которая почему-то усохла от претензий к трем китайским маркам до единственной модели одного производителя, по крайней мере, пока. Это трехосный Shacman SX3258, который привлек внимание проверяющих органов «слабой конструкцией заднего противоподкатного и бокового защитного устройства, сильным шумом, слабым торможением». Но особо поражает воображение такой ужасающий дефект, как «тихий неразборчивый звук при работе системы ЭРА-ГЛОНАСС»...

Росстандарт.

Сперва раскроем всекитайский заговор по противоподкатным брусьям: эти примитивные детали по единым чертежам клепает всем производителям пара китайских мехзаводов тысячами штук в месяц. Так что эту претензию можно смело выкатывать любому грузовику производства КНР. Затем шепнем про высокий шум — комиссии Росстандарта стоило бы сперва прокатиться на тракторе МТЗ или хотя бы классической электричке. С тормозами ситуация также известна, ее легко изложить в виде вопроса любому владельцу китайского самосвала: без перегруза ездить не пробовали?

Тем не менее, внеплановая выездная проверка Росстандарта в отношении деятельности ООО «Шакман Моторс» подтвердила опасения властей. Самую малость смущает лишь факт, что проверке подвергся частный подержанный самосвал 2023 года выпуска неустановленного технического состояния и без приглашения представителя фирмы.

Не удивительно, что в результате комиссия пришла к душераздирающим выводам: «Данные нарушения представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения. Так, несоответствия в части задней противоподкатной защиты ... и боковых защитных устройств несут прямую угрозу жизни и здоровью водителей и пассажиров легковых транспортных средств, которым в случае попадания в ДТП с участием такой грузовой техники будут причинены значительные повреждения.

В свою очередь, нарушения в части шумовых ограничений являются фактором производственного стресса, непосредственно влияют на самочувствие и здоровье водителя такого грузового ТС, способствуют его усталости, что в конечном итоге может стать причиной ДТП. Нервное напряжение водителей, связанное с повышенным фоновым шумом, может привести к таким нарушениям здоровья как головная боль, головокружение и обострение артериального давления".

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Последнее предложение наверняка потрясет российских водителей до глубины души чуткостью надзирающей структуры. Попутно заметим, что представительство марки Shacman тут же самостоятельно приостановило реализацию в России самосвалов модели SX3258 до подтверждения результатов проверки А дальше логика уступила место творчеству (или заинтересованности?).

Потому что прямо в день проведения проверки Росстандарт приостановил действие ОТТС на эту модель — прямо рекордная оперативность. И вроде все по закону: Росстандартом выдан ряд предписаний представителю завода-изготовителя: разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда (хорошо известная по всему миру обычная отзывная программа).

В ее рамках определить перечень конкретных VIN-номеров транспортных средств и период их реализации. После согласования программы с Росстандартом связаться с владельцами грузовиков, подпадающими под отзыв, и проинформировать, где и когда проведут бесплатное устранение нарушений. Кроме того, должна быть приостановлена реализация грузовиков Shacman SX3258. Вот только в нашу безукоризненную правовую реальность вкралась странная ошибка.

Принятым в стране техрегламентом в отношении ОТТС предусмотрено лишь три варианта: действующий, с истёкшим сроком действия и ОТТС, действие которого досрочно прекращено. Никакого «приостановления» не предусмотрено, тем не менее, в п.2 приказа Росстандарта №265 именно оно и значится. Отсюда и разночтения в широких массах по поводу происходящего.

Фото производителя.

Потому что, с одной стороны, раз аннулирования нет, то уже выпущенных на дороги машин это не касается. Но с другой, раз в базе ОТТС преждевременно стал недействительным (там ведь как выключатель: «или действует или нет»), ГАИ МВД РФ вполне может установить запрет на регистрационные действия, а АО «Электронный паспорт» аннулировать ЭПТС.

И тогда это коснется всех работающих машин этой модели. А их в стране около 15 000, так что работы у юристов представительства Shacman прибавится, ведь по сути это будет незаконной инициативой.

В общем, пока ситуация напоминает банальную заказуху со стороны конкурентов. Впрочем, разве у нас подобное возможно? Наверняка это лишь случайное совпадение, а на деле — типичное проявление заботы об участниках дорожного движения со стороны Минпромторга и Минтранса.