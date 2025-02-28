Скандальная сага о Shacman, или двойные стандарты Минпромторга

Так, в начале февраля в прессе появилось сообщение о том, что Минпромторг выявил серьезные нарушения в сертификации грузовиков трех китайских марок. Об этом заявил глава ведомства г-н Алиханов:
— Мы уже провели анализ по грузовикам, и выявили серьезные нарушения по автомобилям трех китайских марок, которые просто нельзя допускать на дороги. По таким кейсам будем предпринимать меры вплоть до отзыва сертификата и работать с Генпрокуратурой...
Такое вот неожиданное проявление заботы со стороны государственных органов. Которая почему-то усохла от претензий к трем китайским маркам до единственной модели одного производителя, по крайней мере, пока. Это трехосный Shacman SX3258, который привлек внимание проверяющих органов «слабой конструкцией заднего противоподкатного и бокового защитного устройства, сильным шумом, слабым торможением». Но особо поражает воображение такой ужасающий дефект, как «тихий неразборчивый звук при работе системы ЭРА-ГЛОНАСС»...
Сперва раскроем всекитайский заговор по противоподкатным брусьям: эти примитивные детали по единым чертежам клепает всем производителям пара китайских мехзаводов тысячами штук в месяц. Так что эту претензию можно смело выкатывать любому грузовику производства КНР. Затем шепнем про высокий шум — комиссии Росстандарта стоило бы сперва прокатиться на тракторе МТЗ или хотя бы классической электричке. С тормозами ситуация также известна, ее легко изложить в виде вопроса любому владельцу китайского самосвала: без перегруза ездить не пробовали?
Тем не менее, внеплановая выездная проверка Росстандарта в отношении деятельности ООО «Шакман Моторс» подтвердила опасения властей. Самую малость смущает лишь факт, что проверке подвергся частный подержанный самосвал 2023 года выпуска неустановленного технического состояния и без приглашения представителя фирмы.
Не удивительно, что в результате комиссия пришла к душераздирающим выводам: «Данные нарушения представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения. Так, несоответствия в части задней противоподкатной защиты ... и боковых защитных устройств несут прямую угрозу жизни и здоровью водителей и пассажиров легковых транспортных средств, которым в случае попадания в ДТП с участием такой грузовой техники будут причинены значительные повреждения.
В свою очередь, нарушения в части шумовых ограничений являются фактором производственного стресса, непосредственно влияют на самочувствие и здоровье водителя такого грузового ТС, способствуют его усталости, что в конечном итоге может стать причиной ДТП. Нервное напряжение водителей, связанное с повышенным фоновым шумом, может привести к таким нарушениям здоровья как головная боль, головокружение и обострение артериального давления".
Последнее предложение наверняка потрясет российских водителей до глубины души чуткостью надзирающей структуры. Попутно заметим, что представительство марки Shacman тут же самостоятельно приостановило реализацию в России самосвалов модели SX3258 до подтверждения результатов проверки А дальше логика уступила место творчеству (или заинтересованности?).
Потому что прямо в день проведения проверки Росстандарт приостановил действие ОТТС на эту модель — прямо рекордная оперативность. И вроде все по закону: Росстандартом выдан ряд предписаний представителю завода-изготовителя: разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда (хорошо известная по всему миру обычная отзывная программа).
В ее рамках определить перечень конкретных VIN-номеров транспортных средств и период их реализации. После согласования программы с Росстандартом связаться с владельцами грузовиков, подпадающими под отзыв, и проинформировать, где и когда проведут бесплатное устранение нарушений. Кроме того, должна быть приостановлена реализация грузовиков Shacman SX3258. Вот только в нашу безукоризненную правовую реальность вкралась странная ошибка.
Принятым в стране техрегламентом в отношении ОТТС предусмотрено лишь три варианта: действующий, с истёкшим сроком действия и ОТТС, действие которого досрочно прекращено. Никакого «приостановления» не предусмотрено, тем не менее, в п.2 приказа Росстандарта №265 именно оно и значится. Отсюда и разночтения в широких массах по поводу происходящего.
Потому что, с одной стороны, раз аннулирования нет, то уже выпущенных на дороги машин это не касается. Но с другой, раз в базе ОТТС преждевременно стал недействительным (там ведь как выключатель: «или действует или нет»), ГАИ МВД РФ вполне может установить запрет на регистрационные действия, а АО «Электронный паспорт» аннулировать ЭПТС.
И тогда это коснется всех работающих машин этой модели. А их в стране около 15 000, так что работы у юристов представительства Shacman прибавится, ведь по сути это будет незаконной инициативой.
В общем, пока ситуация напоминает банальную заказуху со стороны конкурентов. Впрочем, разве у нас подобное возможно? Наверняка это лишь случайное совпадение, а на деле — типичное проявление заботы об участниках дорожного движения со стороны Минпромторга и Минтранса.