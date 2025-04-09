«Заказное убийство» грузовиков Shacman разорит Россию на миллиарды рублей

Приостановка действия ОТТС на самосвал Shacman и аннулирование электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) привели к серьезным экономическим последствиям для российского бизнеса (заморожено свыше 20 млрд руб.). Мало того: в обозримой перспективе в результате этого скандал и государство потеряет миллиарды рублей. Портал «АвтоВзгляд» следит за развитием ситуации с претензиями Росстандарта к ООО «Шакман моторс»

А она продолжает развиваться медленно, но неумолимо, как удушение кролика анакондой. Так, восьмого апреля в Москве прошла целая пресс-конференция «Shacman. Вчера. Сегодня. Завтра?», на которой эта историяпроявилась во всех весьма занятных подробностях.

Началась она с покупки неким челябинским ООО в декабре 2022-го злосчастного трехосного самосвала Shacman SX3258. Покупатель тут же протестировал его своими силами на месте, и озвучил всплывшие позже в прессе претензии о «слабой конструкции бруса безопасности сзади и сбоку, достаточно сильном гуле в кабине, слабых тормозах». Вдобавок ему добавил стресса тот самый пресловутый «тихий неразборчивый звук при работе системы ЭРА-ГЛОНАСС».

Видимо, эти шокирующие дефекты так расстроили владельца, что он за свой счет отправил машину за 1800 километров на полигон НИЦИАМТ в Дмитров и оплатил серию испытаний. Технически изощренный полигон полностью и почти дословно подтвердил мануальные изыскания владельца. Затем в адрес Росстандарта безутешным покупателем было составлено письмо, на основании которого началась весьма неспешная борьба за улучшение качества модели.

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В общем, совершенно обыденная ситуация, при которой покупатель грузовика вместо претензий к дилеру-продавцу тратит около миллиона рублей на испытания рабочей машины, а после сразу обращается в Росстандарт. Дальше последовала марафонская 17-этапная переписка между госорганом и представителями марки, длящаяся с 31 мая 2023 года аж по февраль нынешнего.

Иногда в ней и вовсе образуются загадочные паузы в процессе шлифовки плана спасения покупателей до зеркального блеска. К примеру, 01 декабря 2023 года ООО «Шакман моторс» направило после согласований откорректированную программу исправления на согласование с Росстандартом (десятый этап). Ведомство ответило, что программу не получило (естественно, электронным способом), правда, только 25 июля 2024 года. Не иначе, письмо при доставке обронил электронный почтальон.

В процессе Росстандарт по итогам испытаний на полигоне, а также результатов однодневной внеплановой проверки документов в воскресенье 9 февраля этого года приостановил действие ОТТС на модель SX3258, о чем мы писали. Причем формулировка гласит, что постановление касается «выпускаемых с 07 февраля» машин.

Что это означает для марки на практике зависит от трактовки этой фразы госорганами. При этом, как мы и предполагали, АО «Электронный паспорт» аннулировало действие ЭПТС модели. И касается это ни много, ни мало двух с лишним тысяч рабочих машин. То есть, работать на них можно, а вот снять с учета/поставить на учет уже невозможно.

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Разумеется, это несет серьезные экономические последствия для российского бизнеса. Пока это привело к заморозке свыше 20 млрд рублей в нераспроданных машинах. А вот когда и если дилеры решат реэкспортировать не продаваемые автомобили, то государственные убытки вырастут на следующие суммы: возврат таможенных платежей на 7 млрд руб, утильсбора — 4 млрд, НДС — 3,5 млрд.

Как-то неожиданно получается, что действия государственных органов, вроде бы представляющих государственные же интересы, им на самом деле вредят. Косвенно это подтверждается приостановкой решения о сборке грузовиков Shacman на территории России китайской стороной — а это тоже серьезные потери бюджета. Да и благородный предлог борьбы за безопасность грузовиков за два года неспешных согласований оброс легким налетом издевки.

Все это вместе взятое наводит на подозрение в заказном характере происходящего. Впрочем, поскольку никаких доказательств тому нет, это остается лишь домыслами в беседах участников грузового рынка. Впрочем, и они согласны с тем, что подобные казусы не приносят никакого преимущества заказчику, и вредят репутации целой отрасли страны в целом.