Глава РОАД: российские дилеры будут продавать новые автомобили со скидками

По словам президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, в первом квартале этого года российские автодилеры будут вынуждены предоставлять скидки на новые машины, особого выбора в этом плане у представителей сообщества нет. При желании приобрести нового «железного коня» россиянам стоит делать это сейчас, не откладывая в долгий ящик.

После первого квартала наш авторынок более-менее стабилизируется, и стоимость машин начнет расти, заявил Подщеколдин на пресс-конференции РОАД. Если сейчас средний ценник новой машины составляет 3, 35 млн рублей, то к концу 2025-го он вырастет до 3,85 млн рублей, уверен эксперт. Согласно его прогнозу, прибавка составит от 10 до 15%.

Автомобили будут дорожать все по тем же причинам — из-за ставки ЦБ, курса рубля и размера утильсбора. Подщеколдин подчеркнул, что прайс нового атвомобиля на 40% состоит из сегментов, которые регулирует государство. Речь идет о таможенном сборе, пошлинах, НДС, акцизах. Поэтому президент РОАД уверен, что машины становятся дороже из-за действий правительства. На примере седана Jetta VA3 эксперт объяснил, что маржа дилера составляет 5%, дистрибьютора — 6%. Еще в 14% обходится доставка, и только 35% — это себестоимость самого авто.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что своими наблюдениями за российским авторынком поделились отраслевые эксперты. Мы узнали, сколько могут стоить новые автомобили к лету.