Замороженные Центробанком: Россия рискует остаться без грузоперевозчиков

Эксперты рынка коммерческого транспорта бьют тревогу: по их мнению, отрасли серьезно угрожает ужесточение условий лизинга, без которого комтранс просто не мыслим. Портал «АвтоВзгляд» выслушал мнение специалистов и сделал свои выводы.

В наступившем 2025 году доля грузовых авто, приобретаемых в России в лизинг, может сократиться на 60% относительно предыдущего года, что, по сути, приведет почти к полному логистическому коллапсу в стране. К такому выводу пришли авторы исследования, подготовленного специалистами компаний ПЭК, «АвтоГрузЭкс» и Dentro.

При этом отраслевые аналитики уделили особое внимание резкому повышению стоимости лизинга. По их мнению, в новом году ставки продолжат расти, а максимальные уровни вполне способны достичь 29-30%. Более того, банки, по убеждению авторов обзора, будут стремиться сократить количество выданных продуктов в пересчет на объем капитала.

И с этой целью продолжат повышать надбавки по договорам. В свою очередь, логистические компании из-за резкого снижения рентабельности будут вынуждены ограничить обновление и пополнение своих автопарков. В конечном итоге это приведет к снижению количества доступного грузового автотранспорта по всей стране, уверены эксперты.

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Так, финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский замечает, что за январь- ноябрь 2024-го доля лизинга на российском рынке грузовой техники уменьшилась на 21% относительно аналогичного периода предыдущего года: до 61 тыс. авто. И учитывая сопутствующие факторы, по итогам нового года показатель вполне может снизиться еще на 60%. Эксперт указывает, что лизинговые платежи в сегменте грузовой техники за минувший год повысились на четверть — до 26-27%.

Также в 2024-м, помимо учетной ставки, выросли банковские надбавки к ней — на три процентных пункта. Причем во многих финансовых организациях, по утверждению Ромашевского, рассчитывают на дальнейшее увеличение ставки, в связи с чем фиксируют надбавку в лизинговых договорах в 5-6% на несколько лет вперед.

Кроме того, ЦБ, как напоминает эксперт, ужесточает требования к выдаче не только кредитов, но и лизинговых продуктов: увеличивает макропруденциальные надбавки для финансирования лизингодателей. А это напрямую влияет на размеры ставок. В результате лизинговые ставки за 2025 год могут вырасти до 29-30%, прогнозирует г-н Ромашевский.

При этом среднемесячный лизинговый платеж на один грузовик к декабрю вырос на 40% — до 317 тыс. руб., утверждает операционный директор Dentro Илез Хамурзиев. А общая стоимость сцепки (тягач и полуприцеп) с учетом лизинговых платежей на 48 месяцев увеличилась на 6% — до 14,1 млн руб., уточнил он. И к концу нынешнего года, по его мнению, стоимость сцепки может достигнуть 25 млн руб. В таких условиях перевозчикам невыгодно приобретать новые ТС, и они заметно ограничат пополнение своих парков, уверен представитель Dentro.

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А Роман Ромашевский добавляет, что из-за резкого роста ставок, в отрасли будут обновлять технику преимущественно за счет собственных средств. Что угрожает риском снижения доли лизинга в структуре продаж грузовиков до рекордных 53%, прогнозирует он. Для сравнения: предыдущий минимум за пять лет, зафиксированный в 2019 году, составил 68%.

Правительство России в 2025 году выделит 9,7 млрд руб. на продление программы льготного лизинга для техники отечественной сборки, отмечает президент «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов.

Компании, по его признанию, смогут заключать лизинговые договоры на использование беспилотных магистральных тягачей с субсидией 49%. Авансовый платеж на остальные российские ТС можно будет снизить на 10%, что позволит сократить затраты перевозчиков на приобретение техники в 2025 году. Но с учетом нехватки отечественных тягачей и резкого роста утильсбора этого недостаточно, уверен эксперт.

Филатов также подчеркивает: на фоне резкого повышения затрат на закупку техники, роста оплаты труда сотрудников, снижения тарифов и развития на рынке недобросовестной конкуренции, рентабельность компаний за год снизилась на 10%. И по итогам 2024-го около 17,5 тыс. грузовиков, взятых в лизинг, были досрочно возвращены в сток.

Нетрудно заметить, что многие из озвученных представителями отрасли проблем, которые актуальны для комтранса, серьезно сдерживают развитие российского авторынка в целом. Но есть и своя специфика. Этот сегмент вряд ли способен выжить без доступных финансовых инструментов, наличие которых в условиях неопределенности дальнейшей политики ЦБ — под большим вопросом.

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Эксперты, разработавшие вышеупомянутый обзор, заверяют, что направят в правительство конструктивные предложения, способные повлиять на ситуацию в отрасли. Но что они могут посоветовать в связи с неясностью относительно учетной ставки, на которую кабмин никак не влияет?

Эксперты портала «АвтоВзгляд» неоднократно отмечали (в предыдущие месяцы — особенно часто), что нынешняя денежно-кредитная политика, которая вроде как призвана стабилизировать экономическую ситуацию, крайне негативно влияет на деловую активность в России.

Смогут ли представители комтранса — чью важную роль для нашей торговли сложно переоценить и в нынешних условиях «поворота на Восток» — выдвинуть предложения, способные нивелировать пагубное влияние высоких кредитных ставок? Сложно сказать. Но если власти ни в чем не пойдут на уступки этой отрасли, то нет никак гарантий, что в 2025-м мы не увидим полную «заморозку» грузоперевозок в стране...