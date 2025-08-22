Через силу: Avior представил на выставке ComAutoTrans-2025 новые модели

Ключевым событием на рынке отечественной коммерческой техники выставку ComAutoTrans-2025, состоявшуюся в августе на площадке «Крокусе Экспо», никак уже не назвать, однако некоторые тренды она все же показывает. В частности — срез недозагруженных или вовсе пустующих ниш в сегменте комтранса. Сюда и рванул совсем недавно появившийся в России бренд Avior. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Стенд марки оказался самым представительным на этом мотор-шоу. Бренд показал автобус Tourist и разные модификации своих фургонов. Тут и представленная ранее «скорая» на базе V90, и рефрижератор на той же платформе, причем установка сертифицирована по всем отечественным правилам. Акцент же сделан на двух микроавтобусах в исполнении VIP: V90 и G10.

В первом могут с высоким комфортом расположиться девять пассажиров, во втором — только двое, но поистине с царской роскошью. Машины оснащены двухлитровыми дизельными моторами мощностью 160 и 150 лошадиных сил соответственно, агрегатированными с безальтернативной «механикой» на шесть передач.

Впрочем, главная «изюминка» стенда скрывается за «старшими братьями»: «Авиор» выкатил и ожидающийся уже в декабре полностью электрический фургон Farizon SV. Машина позволяет проехать до 450 кv на одном заряде, взять на борт до 13 кубометров или 1380 кг груза. Выглядит современно и даже богато, что редко случается с коммерческим транспортом, а рабочему месту водителя позавидуют все без исключения официально представленные в России фургоны. Как китайские, так и отечественные.

1/4

Avior, повторим, начинающий игрок на широких просторах российского авторынка: впервые затейливое имя мы услышали всего год назад.

Но у бренда есть свои козыри в рукаве: в частности, профессиональная команда во главе с хорошо известным всем участникам сообщества Михаилом Семенихиным, с которым корреспондент портала «АвтоВзгляд» и поговорил на стенде компании:

— Разумеется, что совсем новому автомобильному бренду, появившемуся только в 2024-м году, непросто выходить на любой рынок, а тем более — на российский, переживающий не лучшие времена, — говорит руководитель направления «Avior Коммерческие автомобили». — Хотелось бы больших продаж, но мы спешить не намерены: уже сейчас у нас есть несколько добротных контрактов, целый ряд компаний купили пару-тройку машин «на пробу», а дилеры готовы с нами работать.

Иными словами, фундамент заложен, склады созданы, персонал подготовлен. Так что будем продолжать, несмотря на все трудности, развиваться и бороться за клиента: за продукт нам не стыдно, хорошие, конкурентоспособные автомобили, а сервисные процедуры выстроены, не побоюсь этого слова, по европейским стандартам.

Так что необходимые условия для успешной работы соблюдены. И модельную гамму постоянно расширяем, и новые направления разрабатываем. Нормальная продуктивная работа идет, уже не становление, уже следующая ступень, — резюмирует наш собеседник.